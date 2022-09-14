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Dünya

AB Rusya'ya yönelik uyguladığı bireysel yaptırımların süresini uzattı

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya yönelik uyguladığı bireysel yaptırımların süresini altı ay daha uzatmaya karar verdi.

Selen Temizer   | 14.09.2022
AB Rusya'ya yönelik uyguladığı bireysel yaptırımların süresini uzattı

BRÜKSEL

AB Konseyinden yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü, egemenliğini ve bağımsızlığını baltalamaktan sorumlu tutulan kişileri hedef alan kısıtlayıcı tedbirlerin süresinin 15 Mart 2023'e kadar uzatıldığı kaydedildi.

Açıklamada "AB, Rusya'nın sivillere ve sivil altyapıya yönelik ayrım gözetmeyen saldırılarını kararlılıkla kınıyor ve Rusya'yı uluslararası kabul görmüş sınırları içindeki tüm birliklerini ve askeri teçhizatını derhal ve koşulsuz olarak tüm Ukrayna topraklarından çekmeye çağırıyor." ifadeleri kullanıldı.

Toplam 1206 kişi ve 108 kuruluşu hedef alan tedbirler, gerçek kişiler için seyahat kısıtlamaları, varlıkların dondurulması ve listelenmiş kişi ile kuruluşlara fon veya diğer ekonomik kaynakların aktarılmasının yasaklanmasını içeriyor.

AB, Rusya'ya yaptırım kararını ilk olarak Kırım'ı ilhakından sonra 2014 yılında almıştı.

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