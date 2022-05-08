Dolar
14.95
Euro
15.76
Altın
1,883.27
ETH/USDT
2,544.00
BTC/USDT
34,273.00
BIST 100
2,458.72
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB: Rusya'ya barbarca saldırıları nedeniyle hesap sorulacak

Avrupa Birliği (AB) yönetimi, Ukrayna'nın Luhansk bölgesinde bir okula Rusya tarafından düzenlendiği belirtilen saldırıyı kınayarak, barbarca saldırıları nedeniyle Rusya yönetimine hesap sorulacağını bildirdi.

Ömer Tuğrul Çam   | 08.05.2022
AB: Rusya'ya barbarca saldırıları nedeniyle hesap sorulacak

Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, G7 ülkelerinin liderlerinin telekonferans toplantısı sonrasında sosyal medyada açıklamada bulundu.

Toplantıda Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına verilecek karşılıkları koordine ettiklerini kaydeden Michel, "Luhansk'taki okula düzenlenen saldırı dahil olmak üzere, Rusya rejimine uyguladığı gaddarlık nedeniyle hesap sorulacak." ifadesini kullandı.

Michel, Ukrayna'ya daha fazla destek vereceklerini, ülkenin yeniden inşası için gündeme getirilen Marshall planının gerekli olduğunu belirtti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de sosyal medya paylaşımında, Luhansk'taki okul saldırısı nedeniyle dehşete kapıldığını bildirdi.

Çok sayıda çocuğun öldüğüne yönelik haberler bulunduğunu hatırlatan Borrell, "AB, Rusya'nın sivillerin hayatını önemsememesini kınamakta ve bu saldırının faillerinin adalet önüne çıkarılmasına yönelik çabaları desteklemektedir." ifadesine yer verdi.

Ukrayna'nın Luhansk bölgesinin Valisi Sergey Gayday, Bilogorivka köyündeki bir okulun 7 Mayıs'ta Rus güçlerin hava saldırısında yıkıldığını, okulun sığınağında bulunan 60 kişinin ölmüş olabileceğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 1480 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 9 kişi hayatını kaybetti
Tayvan'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 45 bini aşarak en yüksek seviyesini gördü
Çin'de son 24 saatte 4 bin 462, Hong Kong'da 278 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'de 1661 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 11 kişi hayatını kaybetti
İspanya ve Portekiz'de Kovid-19 vakalarındaki artış dikkati çekiyor

Benzer haberler

AB: Rusya'ya barbarca saldırıları nedeniyle hesap sorulacak

AB: Rusya'ya barbarca saldırıları nedeniyle hesap sorulacak

DSÖ Genel Direktörü Ghebreyesus, Rusya'ya savaşı sonlandırma çağrısını yineledi

G7 ülkelerinden, Rusya'dan petrol ithalatını bitirme kararı

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, Türkiye'nin arabuluculuk rolüne dikkati çekti

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Yerhov, Türkiye'nin arabuluculuk rolüne dikkati çekti
Ukrayna'da 'acil durum' görevlisi, başka evleri kurtarırken kendininkine sahip çıkamadı

Ukrayna'da 'acil durum' görevlisi, başka evleri kurtarırken kendininkine sahip çıkamadı
Ukraynalı anneler, dünyadaki hiçbir annenin çocukları için gözyaşı dökmemesini diledi

Ukraynalı anneler, dünyadaki hiçbir annenin çocukları için gözyaşı dökmemesini diledi