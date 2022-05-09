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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Zelenskiy: Mariupol'e girişi askeri yöntemlerle sağlamak imkansız

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rus birliklerinin kuşatması altındaki Mariupol kentine girişi, askeri yöntemlerle sağlamanın bugün için imkansız olduğunu söyledi.

Fuat Kabakcı   | 09.05.2022
Zelenskiy: Mariupol'e girişi askeri yöntemlerle sağlamak imkansız

Ankara

Ukrayna Ulusal Haber Ajansı Ukrinform'a göre, Zelenskiy, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlediği basın toplantısında Mariupol'e ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zelenskiy, Rus askerlerinin kuşatması altındaki Mariupol'e yönelik "Mariupol'e girişi askeri yöntemlerle sağlamak imkansız. Bugün imkansız." ifadesini kullandı.

Ukrayna'nın Mariupol'e askeri yöntemlerle girmesine imkan tanıyacak ağır silahlara sahip olmadığını belirten Zelenskiy, ayrıca Mariupol'den Ukraynalı askerlerin tahliyesine yönelik, Rusya'nın sadece mahkumları takas ettiğini kendilerine bildirdiğini aktardı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Ukrayna ve Kanada halkları, Rusya'nın yaymaya çalıştığı tiranlığa karşı özgürlük mücadelesinde yan yana duruyor. Trudeau, ülkemizin zafere daha hızlı hareket etmesi için ihtiyaç duyduğu silahlar hakkında bilgi verdi. Kanada'nın, kurtarılmış bölgelerin mayınlardan arındırılması konusundaki desteği Ukrayna için son derece önemli. (Trudeau) Savaş sonrası yeniden yapılanma için çözümler üzerinde birlikte çalışmayı kabul etti. Yoğun görüşmeler için teşekkürler."

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