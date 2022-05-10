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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rusya, doğudaki saldırılarını sürdürüyor

Ukrayna makamları Rusya’nın ülkenin doğusunda saldırılarına devam ettiğini bildirdi.

Bahtiyar Abdülkerimov   | 10.05.2022
Ukrayna: Rusya, doğudaki saldırılarını sürdürüyor

Kiev

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Komutanlığından savaşın 76. gününe ilişkin yapılan açıklamada, Ukrayna'ya savaş açan Rus ordusunun ülkedeki sivil ve askeri altyapılara yönelik füze saldırısı düzenleme olasılığının sürdüğü kaydedildi.

Açıklamada, ülkenin doğusundaki saldırılarını sürdüren Rus ordusunun Slobojansk ve Donetsk yönlerinde aktif olarak saldırılar düzenlediği, İzyum yönünde mühimmat ve lojistik stoklarını doldurduğu ve ön cephede mühendislik çalışmaları ve hava keşifleri yaparak saldırıya geçmek için elverişli koşullar oluşturmaya devam ettiği vurgulandı.

Rusya'nın Severodonetsk yönünde Rubijne; Donetsk yönünde Şandrigolovo, Mariinka, Kamenka, Yasinovatskiy, Novomihailovka, Pokrovskiy; Luhansk bölgesindeki Nijne, Toşkovka, Orehovo yerleşim alanlarına düzenlediği saldırılarının başarısız olduğu aktarılan açıklamada, Rus ordusunun Mariupol'daki esas çabalarının topçu ve tankçı birliklerin de desteğiyle Azovstal fabrikası alanındaki Ukrayna askerlerini yok etmeye yoğunlaştığı ifade edildi.

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