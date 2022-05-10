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Dünya

Sri Lanka'da orduya protestoculara ateş emri verildi

Sri Lanka'da Savunma Bakanlığı, orduya protestoculara ateş açma emri verdi.

Saadet Firdevs Aparı   | 10.05.2022
Sri Lanka'da orduya protestoculara ateş emri verildi

Ankara

India Today'in haberine göre, Savunma Bakanlığı; Kara, Hava ve Deniz Kuvvetlerine protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açmaları talimatı verildi.

Hükümet karşıtı protestocular, iktidardaki Rajapaksa ailesinin destekçilerinin ülkeden kaçmasını önlemek için Kolombo'daki Bandaranaike Havalimanı'na giden yolda kontrol noktası kurdu.

Öte yandan, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, insanları "intikam eylemlerini" durdurmaya çağırdı.

Rajapaksa, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İnsanları siyasi bağlantılarına bakmadan, sakin kalmaya, şiddeti ve intikam eylemlerini durdurmaya çağırıyorum. Siyasi istikrarı fikir birliği yoluyla anayasal yetki içerisinde yeniden tesis etmek ve ekonomik krizi çözmek için gereken bütün çaba sarf edilecektir." ifadesini kullandı.

Ülkede yaşanan şiddet olaylarında ölü sayısı 8'e yükseldi, yaklaşık 250 kişi yaralandı.

Başbakan Rajapaksa istifa etmişti

Muhalefetin ve protestocuların artan baskısının ardından Başbakan Mahinda Rajapaksa'nın dün istifa ettiği bildirilmiş, ülke genelinde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın, parlamentodaki tüm partileri yeni hükümetin kurulması için görüşmeye davet etmesi bekleniyor.

Şiddet olaylarını kontrol altına almak için başkent Kolombo'da askeri birlikler görev yapmaya başlamıştı.

Muhalefetteki Birleşik Halk Cephesi Partisi (SJB) yetkililerinden Tissa Attsnayake, geçici hükümet kurulursa şartlı destek vereceklerini açıklamıştı.

Hükümet karşıtı gösteriler

Elektrik kesintilerinin 13 saati bulmasının ardından bir grup gösterici 31 Mart'ta Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa'nın konutu yakınlarında toplanmaya başlamıştı. Polis göstericilere biber gazı ile müdahale etmiş ve bazı bölgelerde sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Gösterileri "terör eylemi" olarak nitelendiren ve yaşananlardan "aşırılıkçı güçleri" sorumlu tutan Devlet Başkanı Rajapaksa, 1 Nisan'da olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

OHAL tedbirleri, 5 Nisan'da kaldırılmış ancak ülke genelinde gösteriler devam etmişti. Bunun üzerine 6 Mayıs'ta yeniden OHAL ilan edilmişti.

Güney Asya'daki 21 milyon nüfuslu ada ülkesi Sri Lanka'nın, 1948'den bu yana en ağır ekonomik krizle mücadele ettiği belirtiliyor.

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