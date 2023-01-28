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Arap STK'leri İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını İstanbul'da protesto etti

Türkiye'de faaliyet gösteren Arap Topluluğu Birliği, Arap Derneği ile bazı sivil toplum kuruluşları üyeleri İsveç'te Kur'an-ı Kerim'in yakılmasına tepki gösterdi.

Berk Özkan   | 28.01.2023
Arap STK'leri İsveç'te Kur'an-ı Kerim yakılmasını İstanbul'da protesto etti Fotoğraf: Mehmet Eser - AA

İstanbul

İsveç'in Beyoğlu'ndaki İstanbul Başkonsolosluğu yakınında toplanan gruptakiler, "İsveç'te devlet destekli İslam düşmanlığını lanetliyoruz" yazılı pankart açtı.

Ellerinde "Kur'an-ı Kerim'e dokunma" ve "Özgürlük değil barbarlık" yazılı dövizler taşıyan grup adına Arapça yapılan basın açıklamasında, İsveç Hükümeti'nin resmi kabulü ile yapılan Kur'an-ı Kerim yakma eyleminin tüm insani ve uluslararası örf ve anlayışlara aykırı olduğu belirtildi.

Eylemin özgürlük ve demokrasi ilkelerine de aykırı olduğu kaydedilen açıklamada, İslam ülkelerindeki halkların İsveç Büyükelçilikleri önünde protestolar yapması istendi.

Polis ekipleri, konsolosluk önünde ve çevresinde güvenlik önlemi alırken gruptakiler açıklamanın ardından dağıldı.


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