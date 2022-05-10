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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Ukrayna: Rus ordusu 26 bin askerini kaybetti

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 26 bin asker, 199 uçak, 158 helikopter ve 1170 tankını kaybettiğini bildirdi.

Ruslan Rehimov   | 10.05.2022
Ukrayna: Rus ordusu 26 bin askerini kaybetti

Kiev

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından Rus ordusunun 24 Şubat-10 Mayıs dönemindeki kayıplarına ilişkin yapılan açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte 350 askerini daha kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Rus ordusunun toplam 26 bin asker kaybettiği ve Ruslara ait 199 uçak, 158 helikopter, 1170 tank, 2 bin 808 zırhlı araç, 519 top, 185 roketatar sistemi ve 87 hava savunma sisteminin imha edildiği vurgulandı.

Rus güçlerinin 1980 araç, 12 gemi ve hafif sürat teknesi ile 380 insansız hava aracını da yitirdiği aktarılan açıklamada, Rusların fırlattığı 94 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği bilgisine yer verildi.

Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuştu.​​​​​​​

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