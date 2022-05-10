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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Ankara’da Trans Hazar Uluslararası Taşıma Güzergahı Birliği Genel Kurulu Açılış Töreni’nde konuşuyor
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Gündem, Rusya-Ukrayna Savaşı

Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü

Görüşmede, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M uçakları ile Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerin Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları ele alındı.

Sarp Özer   | 10.05.2022
Milli Savunma Bakanı Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Reznikov ile telefonda görüştü

Ankara

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türk Silahlı Kuvvetlerine ait A400M uçakları ile Ukrayna limanlarında bekleyen ticari gemilerin Türkiye'ye emniyetle ulaşımının sağlanması konuları üzerinde duruldu.

Görüşmede, Bakan Akar tarafından, bir an önce ateşkes ilanına olan ihtiyaç ile Türkiye’nin barışın tesisi ve Ukrayna’ya insani yardım konularında bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha vurgulandı.

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