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Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

AB, Rusya ile iş birliği ve araştırma programlarını askıya aldı

Ata Ufuk Şeker   | 04.03.2022
AB, Rusya ile iş birliği ve araştırma programlarını askıya aldı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB), Rusya ile sınır ötesi iş birliği ve araştırma programlarının askıya alındığını bildirdi.

AB Komisyonu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle Rusya'ya yönelik yeni tedbirler alındığını açıkladı.

Buna göre, araştırma, bilim ve inovasyon alanlarında Rus kuruluşlarıyla iş birliği askıya alındı.

AB, Horizon Europe programı kapsamında Rus kuruluşlarıyla herhangi yeni sözleşme veya anlaşma yapmayacak.

Mevcut sözleşmeler kapsamında Rus kuruluşlarına yapılan ödemeler de donduruldu.

Rus araştırma kuruluşlarının katıldığı bütün projeler tekrar gözden geçirilecek.

Ukrayna'nın ise araştırma programlarına katılımı sürecek. Ukraynalı araştırmacıların AB fonlarından daha kolay faydalanması sağlanacak.

Komisyon, Rusya ve Belarus'la sınır ötesi iş birliğini de askıya aldı.

Avrupa Komşuluk Aracı ve Baltık Denizi programlarına devam edilmeyecek.

Bu ülkelere programlar kapsamında ödeme yapılmayacak.

AB ülkeleri ile Ukrayna arasındaki mevcut sınır ötesi iş birliği programları ise güçlendirilecek.

Böylece, AB, Rusya'ya 8 program için toplam 178 milyon avro, Belarus'a da iki program için 257 milyon avro kaynak sağlamayacak.

Horizon 2020, kapsamında 78 farklı Rus kuruluşunu içeren 86 aktif proje bulunuyordu. Bunlar da artık sürdürülmeyecek.

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