Dolar
14.81
Euro
16.35
Altın
1,933.22
ETH/USDT
2,799.20
BTC/USDT
40,465.00
BIST 100
2,142.81
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Zelenskiy'nin Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi için girişim

Bir grup Avrupalı siyasetçi, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Ukrayna halkının Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilebilmesi için Nobel Komitesi'ne mektup yazdı.

Ömer Tuğrul Çam   | 18.03.2022
Zelenskiy'nin Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi için girişim

Brüksel

Aralarında eski Estonya Başbakanı Andrus Ansip, eski Belçika Başbakanı Guy Verhofstadt, eski Hollanda Dışişleri Bakanları Bernard Bot, Bert Koenders, Maxime Verhagen ile çok sayıda eski ve mevcut milletvekilinin bulunduğu siyasetçiler, Nobel Komitesi'nden geçen ay sona eren aday gösterme sürecinin yeniden açılması ve 31 Mart'a kadar uzatılmasını talep etti.

Çoğunluğu Hollandalılardan oluşan siyasetçiler, 2022 adaylarının yeniden değerlendirilmesini ve Zelenskiy'nin yanı sıra Ukrayna halkının ödüle aday gösterilmesini istedi.

Mektupta, "Şimdi Ukraynalılara dünyanın onların yanında olduğunu göstermenin tam zamanıdır." ifadesi yer aldı.

Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterme süreci şubat ayında bitmişti. Nobel Komitesi, oluşturulan kısa listeden ekim ayında ödülün verileceği kişi veya kişileri oy çoğunluğuyla belirliyor. Ödül aralık ayında törenle sahibine veriliyor.

Nobel Komitesi, daha önce aday başvuru süresini hiç uzatmamıştı.

Nobel Barış Ödülü için bu yıl 251 kişi ile 92 kuruluştan oluşan 343 aday gösterildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Kovid-19 stratejisinde değişiklik sinyali verdi
DSÖ'den salgınla mücadeledeki başarısından dolayı Türkiye'ye ödül
Çin Devlet Başkanı Şi, Kovid-19'a karşı 'sıfır vaka stratejisini sürdürme' mesajı verdi
Türkiye'de 21 bin 354 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 101 kişi hayatını kaybetti
Kuvvet komutanlarının Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'daki durumu görüştü

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'daki durumu görüştü

10 Avrupa ülkesi ambargoya rağmen Rusya'ya 346 milyon avroluk silah ihraç etti

Zelenskiy'nin Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi için girişim

Ukraynalı işitme engelli futbolcular Tekirdağ'da olimpiyatlara hazırlanıyor

Ukraynalı işitme engelli futbolcular Tekirdağ'da olimpiyatlara hazırlanıyor
İngiltere, Rus devletinin yayın organı Russia Today'in yayın lisansını iptal etti

İngiltere, Rus devletinin yayın organı Russia Today'in yayın lisansını iptal etti
Hindistan, çok sayıda ülkenin yaptırım uyguladığı Rusya'dan 3 milyon varil petrol aldı

Hindistan, çok sayıda ülkenin yaptırım uyguladığı Rusya'dan 3 milyon varil petrol aldı