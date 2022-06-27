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Gündem

Baykar, Ukrayna'ya 3 adet Bayraktar TB2 SİHA hibe etti

Baykar, toplanan bağışlar ile alınması hedeflenen 3 adet Bayraktar TB2 SİHA'yı hiçbir ücret talep etmeden Ukrayna'ya hibe etti.

Tolga Yanık   | 27.06.2022
Baykar, Ukrayna'ya 3 adet Bayraktar TB2 SİHA hibe etti

İstanbul

Baykar'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Ukrayna halkının vatanlarını savunabilmek adına Bayraktar TB2 SİHA alabilmek için 'Halkın Bayraktar’ı' adıyla düzenlediği bağış kampanyasının çok kısa bir sürede başarıyla tamamlandığını öğrendik." ifadelerine yer verildi.

Kamuoyunun tanıdığı isimler, gazeteciler, sanatçılar, futbolcular, iş insanları, sıradan insanlar hatta çocukların bu kampanyanın başarıya ulaşabilmesi adına büyük veya küçük demeden bağışlar yaparak ülkelerini desteklemek için katkıda bulunduğu belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Vatansever Ukrayna halkının belirledikleri hedefe ulaşma arzusu ve dayanışma ruhu bizi de etkiledi. Baykar olarak toplanan bağışlar ile alınması hedeflenen 3 adet Bayraktar TB2 SİHA'yı hiçbir ücret talep etmeden Ukrayna'ya hibe ediyoruz. Bu hedef için toplanan tüm bağışın ise Ukrayna’nın onurlu halkının faydasına kullanılmasını rica ediyoruz. Baykar olarak adil bir çözümü arzuladığımızı ve kalıcı bir barış için dua ettiğimizi saygıyla bildiririz."

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