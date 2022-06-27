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Türkiye, Ukrayna'daki yıkıcı savaşın bir an önce durdurulması çağrısında bulundu

Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki bir alışveriş merkezinin Rus güçlerince vurulmasına ilişkin "Bu yıkıcı savaşın durdurulması ve diplomatik çözüme öncelik verilmesi çağrımızı kuvvetle yineliyoruz." açıklamasını yaptı.

Fuat Kabakcı   | 27.06.2022
Türkiye, Ukrayna'daki yıkıcı savaşın bir an önce durdurulması çağrısında bulundu

Ankara

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kremençuk'ta yer alan bir alışveriş merkezinin gün içinde çok sayıda sivilin bulunduğu sırada füzelerle vurulması, olayda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların olmasının büyük bir üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

Açıklamada, son günlerde Ukrayna'nın başkenti Kiev dahil çeşitli şehirlerdeki sivil yerleşim yerlerinin de hedef alındığı bu tür saldırıların ülkedeki savaşın acımasızlığını bir kere daha gözler önüne serdiği ve kalıcı barışa duyulan acil ihtiyacı ortaya koyduğu vurgulandı.

Ayrıca açıklamada, "Bu vesileyle, bu yıkıcı savaşın bir an önce durdurulması ve diplomatik çözüme öncelik verilmesi çağrımızı kuvvetle yineliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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