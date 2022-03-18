Dolar
14.81
Euro
16.36
Altın
1,933.68
ETH/USDT
2,800.40
BTC/USDT
40,466.00
BIST 100
2,142.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Hindistan, çok sayıda ülkenin yaptırım uyguladığı Rusya'dan 3 milyon varil petrol aldı

Hindistan, Ukrayna'ya açtığı savaşın ardından çok sayıda ülkenin geniş kapsamlı yaptırım uyguladığı Rusya'dan, 3 milyon varil petrol aldı.

Nuri Aydın   | 18.03.2022
Hindistan, çok sayıda ülkenin yaptırım uyguladığı Rusya'dan 3 milyon varil petrol aldı

Yeni Delhi

İsmini vermek istemeyen bir Hintli yetkili, hükümetin Rusya'dan petrol alımına yönelik herhangi bir yaptırımının bulunmadığını kaydetti.

Hintli yetkili, hafta başında Rusya'dan 3 milyon varil petrol aldıklarını, ABD ve diğer ülkelerden yaptırım çağrılarına rağmen daha fazla petrol alımı yapacaklarını öne sürdü.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi ise konuya dair sorulan bir soruya, Hindistan'ın petrol ihtiyacının büyük bir kısmını ithal ettiğine dikkati çekerek piyasadaki tüm ihtimalleri değerlendirdikleri cevabını verdi.

Çok sayıda Avrupa ülkesinin de Rusya'dan gaz ve petrol aldığını vurgulayan Bagchi, Rusya'nın Hindistan'ın petrol ihtiyacının büyük bir kısmını sağlamadığını ifade etti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jennifer Psaki de yaptığı açıklamada, Hindistan'ın Rusya'dan petrol ithalatının ABD yaptırımlarının ihlali olmayacağına işaret etmiş ancak Yeni Delhi yönetimini ilkeli duruş sergilemeye davet etmişti.

ABD ve İngiltere başta olmak üzere çok sayıda Batılı ülke, Rusya'dan gaz ve petrol alınmaması çağrısında bulunuyor.

Hindistan basınındaki haberlerde ise Rusya'nın petrol satışlarını artırmak ve yaptırımları delmek için yüzde 20 indirime gittiği belirtiliyor.

Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin petrol fiyatlarını artırması Hindistan gibi petrol tüketiminin yüzde 85'ini ithal eden ülke ekonomileri için büyük ekonomik yük teşkil ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hong Kong Baş Yöneticisi Carrie Lam, Kovid-19 stratejisinde değişiklik sinyali verdi
DSÖ'den salgınla mücadeledeki başarısından dolayı Türkiye'ye ödül
Çin Devlet Başkanı Şi, Kovid-19'a karşı 'sıfır vaka stratejisini sürdürme' mesajı verdi
Türkiye'de 21 bin 354 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 101 kişi hayatını kaybetti
Kuvvet komutanlarının Kovid-19 testi pozitif çıktı

Benzer haberler

İran'ın Erbil saldırısı ile vermek istediği mesaj ne?

İran'ın Erbil saldırısı ile vermek istediği mesaj ne?

Rusya Devlet Başkanı Putin ve Almanya Başbakanı Scholz, Ukrayna'daki durumu görüştü

10 Avrupa ülkesi ambargoya rağmen Rusya'ya 346 milyon avroluk silah ihraç etti

Zelenskiy'nin Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi için girişim

Zelenskiy'nin Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterilmesi için girişim
Ukrayna üzerinden Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatı, savaşa rağmen azami düzeyde sürüyor

Ukrayna üzerinden Avrupa'ya Rus gazı sevkiyatı, savaşa rağmen azami düzeyde sürüyor
Ukraynalı işitme engelli futbolcular Tekirdağ'da olimpiyatlara hazırlanıyor

Ukraynalı işitme engelli futbolcular Tekirdağ'da olimpiyatlara hazırlanıyor