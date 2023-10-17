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İsrail güçleri, Gazze’nin sınırındaki Sderot kentinde tanklarla geçiş yapıyor
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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

AB liderleri İsrail-Filistin gündemiyle olağanüstü toplandı

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin liderleri, İsrail-Filistin çatışmasının doğurduğu sonuçlarla ilgili ortak tutum belirlemek amacıyla videokonferans toplantısında bir araya geldi.

Selen Valente Rasquinho  | 17.10.2023 - Güncelleme : 17.10.2023
AB liderleri İsrail-Filistin gündemiyle olağanüstü toplandı

Brüksel

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, X üzerinden yaptığı açıklamada, olağanüstü nitelikli toplantının başladığını duyurdu.

Michel, toplantının başında İsrail ve Filistin'de yaşamını yitiren siviller ile "Avrupa'daki son saldırıların kurbanları" için bir dakikalık saygı duruşunda bulunulduğunu bildirdi.

AB'nin başkenti konumundaki Brüksel'de dün gece bir saldırıda 2 İsveç vatandaşı yaşamını yitirmişti.

İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar, Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar, daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299’u asker 1400 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 3 bin kişinin öldüğünü, 12 bin 500 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 61 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda, 8 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, 1 gazeteci, 2 sivil hayatını kaybetti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve 1 İsrailli sivil yaşamını yitirdi.

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