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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AB Konseyi Başkanı Michel'in ev sahipliğinde Ukrayna'da kadınların durumu konuşuldu

Ukrayna'nın önde gelen kadınları, ülkedeki hemcinslerinin savaşın kahramanları olmalarının yanı sıra özellikle Rus askerleri tarafından cinsel şiddet eylemlerine maruz kalarak en büyük mağdurları olduğunu ifade etti.

Selen Temizer   | 09.06.2022
AB Konseyi Başkanı Michel'in ev sahipliğinde Ukrayna'da kadınların durumu konuşuldu Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve Irak'ta terör örgütü DEAŞ tarafından kaçırılarak aylarca alıkonulan Nobel Ödüllü Nadia Murad'ın ev sahipliğinde "Çatışmalarda Kadınlar" etkinliği düzenlendi.

Konsey binasında yapılan etkinliğe, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska video konferansla katıldı.

Hayat kurtararak, Rus askerlerine direnerek ya da öldürülerek savaşın sembolleri haline gelen kadınların hikayelerinden söz eden Zelenska, "Bunlar yalnızca birkaç hikaye. Ülkemizdeki her bir hayat, savaştan öncesi ve sonrası olmak üzere ikiye bölündü ama Ukraynalı kadınlara 'kurban' diyemezsiniz. Her birimizin kendi direniş hikayesi var." ifadesini kullandı.

Zelenska, "Ukrayna'nın yeniden inşası ancak insan sermayesinin yenilenmesiyle mümkün olacak." diyerek, ülkeyi terk edenlerin geri dönmesi ve ailelerin birleşmesi için elverişli şartlar oluşturmak için çalıştıklarını vurguladı.

"Cinsel şiddet suçlarıyla ilgili devam eden 31 soruşturmamız var"

Ukrayna Başbakan Yardımcısı Olga Stefanishyna da "Cinsel şiddetin, Rus askerlerinin bireysel bir suç eylemi olmadığını çok iyi biliyoruz. Bu, halkın moralini bozmak için hedeflenen bir araçtır. Herkesi adalete teslim etmek için elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

Ukrayna Başsavcısı Iryna Venediktova, "Cinsel şiddet, Rus kuvvetleri için baskın savaş yöntemlerinden biri haline geldi. Tekrarlanan grup tecavüz vakaları da dahil olmak üzere cinsel şiddet suçlarıyla ilgili devam eden 31 soruşturmamız var." ifadesini kullandı.

Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zourabichvili, ülkesinin Rus işgali tehdidi altında olduğunu, bu gerçekleşmeden önce AB'yi Rusya'nın gerçek yüzünü görmüşken gerekli cevabı vermeye çağırdı.

Afganistan'daki durum

Eski Afganistan Kadın İşleri Bakanı ve ilk kadın valisi Habiba Sarabi de programa katılarak, ülkesinde durumun kadınlar için her zamankinden zor olduğunu anlattı.

Kadınların temel haklarından, eğitim ve çalışma hakkından mahrum bırakıldığını vurgulayan Sarabi, AB'nin de dahil olduğu uluslararası camianın Taliban'a taahhütlerini anımsatması ve ülkedeki yabancı kuruluşların kadın çalışan sayısını artırmaları gerektiğini kaydetti.

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