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Dünya

AB, Yemen'deki askeri tırmanıştan endişeli

Muhammed Semiz   | 22.01.2022
AB, Yemen'deki askeri tırmanıştan endişeli

Yemen

Avrupa Birliği (AB), Yemen'deki askeri tırmanışla ilgili endişesini dile getirerek, tarafları çatışmayı sona erdirmek için BM öncülüğünde siyasi sürece katılmaya çağırdı.

Yemen'deki AB Misyonu sosyal medya hesabından Yemen'deki taraflar arasında tırmanan askeri gerginliğe ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, AB'nin Yemen'de sivil can kayıplarına ve altyapının tahrip olmasına yol açan tırmanıştan derin endişe duyduğu belirtildi.

Açıklamada ayrıca, Yemen'deki tüm taraflara, sivilleri korumaları, itidalli olmaları ve çatışmanın son bulması için BM öncülüğünde siyasi sürece katılmaları çağrısı yapıldı.

Yemen son dönemde, hükümet güçleri ile İran destekli Husiler arasında ülkenin farklı bölgelerindeki cephelerde askeri tırmanışa sahne oluyor.

Yemen hükümetine destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de son dönemde Husilerin kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artırdı.

İran destekli Husiler, Yemen'de Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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