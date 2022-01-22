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Dünya

ABD'nin, Ukrayna'daki diplomatlarının ailelerini tahliye edeceği iddia edildi

ABD'nin, Kiev Büyükelçiliğinde görevli personelin ailelerinin Ukrayna'dan tahliye edilmesi talimatı verdiği ileri sürüldü.

Kasım İleri   | 22.01.2022
ABD'nin, Ukrayna'daki diplomatlarının ailelerini tahliye edeceği iddia edildi

Washington DC

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilimi düşürmek için bir yandan diplomatik çalışmalar yürüten, diğer yandan Ukrayna ordusuna silah desteği veren ABD'nin ülkedeki diplomatik misyonuna yönelik de adım attığı iddia edildi.

Amerikan Fox televizyonunun Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberinde, Dışişleri Bakanlığının Kiev Büyükelçiliğinde görevli personelin ailelerinin pazartesiden başlamak üzere Ukrayna'dan tahliye edilmesi talimatı verdiği öne sürüldü.

Haberde, yetkililerin Ukrayna'da bulunan ABD vatandaşlarının da ülkeyi terk etmesi tavsiyesinde bulunacağını ifade ettiği kaydedildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, henüz bu konuda resmi açıklama yapmadı.

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