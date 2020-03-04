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Dünya

AB Konseyi Başkanı Michel Türkiye'ye gelecek

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

Zafer Fatih Beyaz   | 04.03.2020
AB Konseyi Başkanı Michel Türkiye'ye gelecek

Ankara

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel, Türkiye'ye çalışma ziyaretinde bulunacak.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Michel arasında bugün gerçekleşecek görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerinin yanı sıra, İdlib özelinde Suriye'deki gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

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