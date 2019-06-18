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Politika

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İran'a gidecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, çalışma ziyareti kapsamında İsfahan şehrinde temaslarda bulunacak.

Muhammet İkbal Arslan   | 18.06.2019
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İran'a gidecek

Ankara

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 20-21 Haziran tarihlerinde çalışma ziyareti kapsamında İran'a gidecek.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Çavuşoğlu'nun 20-21 Haziran 2019 tarihlerinde İran'ı ziyaret edeceği bildirildi.

Çavuşoğlu'nun İranlı mevkidaşı Cevad Zarif'in davetine icabetle İsfahan'a bir çalışma ziyaretinde bulunacağı belirtilen açıklamada, "Ziyaret kapsamında, ikili ilişkilerimizin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir." ifadesine yer verildi.

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