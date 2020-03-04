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Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel'i kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'i kabul etti.

Zafer Fatih Beyaz   | 04.03.2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Michel'i kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüşmeye, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi ve AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell de katıldı.

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