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Dünya

AB, İran'a yaptırımları genişletti

Avrupa Birliği (AB), İran'da "ciddi insan hakları ihlalleri" olduğu gerekçesiyle İranlı 7 kişiye yaptırım kararı aldı.

Ömer Tuğrul Çam  | 26.06.2023 - Güncelleme : 26.06.2023
AB, İran'a yaptırımları genişletti

Brüksel

AB Dışişleri Bakanları Toplantısı devam ederken, AB Konseyi'nden yapılan açıklamaya göre, İran'a yönelik 9'uncu yaptırım paketi kabul edildi.

Bu kapsamda protesto gösterileri sonrasında bazı kişilerin idam edilmesinde rolleri bulunduğu gerekçesiyle İsfahan savcısı ve bir hakimin yanı sıra İran Devrim Muhafızları Ordusunun İsfahan'daki komutanı, protestolarda güvenlik güçlerine ateş etme emri verdiği gerekçesiyle Gilan ilinin valisi ve Gilan ili polis müdürü, ayrıca iki göstericinin ölümü nedeniyle Amol şehrinin valisi ile Kerec kentindeki devrim muhafızları birliği komutanı, AB'nin yaptırım listesine alındı.

Son eklemelerden sonra AB'nin İran'a yönelik yaptırım listesindeki kişi sayısı 223'e çıktı. Listede ayrıca 37 kuruluş bulunuyor.

AB'nin yaptırımları seyahat yasağı, varlıkların dondurulması, listedeki kişi ve kuruluşlara mali kaynak sağlanmasının engellenmesini içeriyor.

AB, İran'da Mahsa Emini adlı genç kızın gözaltına alındıktan sonra hayatını kaybetmesinin ardından başlayan gösterilere, İranlı güvenlik güçlerinin müdahalesi nedeniyle Ekim 2022'den beri 8 kez yaptırım paketi çıkarmıştı.

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