Euro
6.63
Dolar
5.98
BIST 100
119,140.10
Altın
1,586.25
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB Komisyonu binasının önünde şüpheli çanta paniği

Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Komisyonu binasının önündeki duvarın dibine bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu.

Dursun Aydemir   | 02.02.2020
AB Komisyonu binasının önünde şüpheli çanta paniği Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

Brüksel

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Shuman Meydanı'ndaki AB Komisyonu binasının önündeki duvarın dibine bırakılan şüpheli çanta, polisi alarma geçirdi. 

Alandaki kalabalığı dağıtan polis ekipleri, geniş güvenlik önlemi alarak sokağı geçişlere kapattı. Kısa sürede olay yerine gelen özel eğitimli polis köpeği, şüpheli çantayı kokladıktan sonra polis çantayı açtı.

Açılan çanta boş çıkarken, polis güvenlik önlemlerini kaldırdı, sokağı tekrar yaya ve trafik geçişine açtı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
20 soruda yeni koronavirüs salgını
'Yüzyılın Anlaşması' mı, 'Yüzyılın İhaneti' mi?
Trump’ın 'Vadedilmiş Topraklar' planı
Belçika'nın 'imtiyazlı' terör örgütü: PYD/PKK
Premier lig'de Brexit etkisi

Benzer haberler

AB Komisyonu binasının önünde şüpheli çanta paniği

AB Komisyonu binasının önünde şüpheli çanta paniği

Brüksel'de Uygur Türkleri, Çin'i protesto etti

Brüksel'de kısmi alkol yasağı başladı

Brexit İngiliz gazetelerinin manşetinde: Sırada ne var

Brexit İngiliz gazetelerinin manşetinde: Sırada ne var
AB, Brexit'le kan kaybetti

AB, Brexit'le kan kaybetti

İngiltere'nin AB üyeliği 47 yıl sonra sona erdi

İngiltere'nin AB üyeliği 47 yıl sonra sona erdi