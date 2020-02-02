AB Komisyonu binasının önünde şüpheli çanta paniği
Belçika'nın başkenti Brüksel'de AB Komisyonu binasının önündeki duvarın dibine bırakılan şüpheli çanta paniğe neden oldu.
Brüksel
Belçika'nın başkenti Brüksel'de, Shuman Meydanı'ndaki AB Komisyonu binasının önündeki duvarın dibine bırakılan şüpheli çanta, polisi alarma geçirdi.
Alandaki kalabalığı dağıtan polis ekipleri, geniş güvenlik önlemi alarak sokağı geçişlere kapattı. Kısa sürede olay yerine gelen özel eğitimli polis köpeği, şüpheli çantayı kokladıktan sonra polis çantayı açtı.
Açılan çanta boş çıkarken, polis güvenlik önlemlerini kaldırdı, sokağı tekrar yaya ve trafik geçişine açtı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.