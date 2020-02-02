Trump ile Trudeau yeni tip koronavirüs salgınını görüştü
ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Trudeau ile telefonda yeni tip koronavirüs salgınını görüştü.
Washington
Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau , ABD, Meksika ve Kanada arasındaki tarihi anlaşmanın yanı sıra yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgının izlenmesi, önlenmesi ve yayılmasının engellenmesi konusunda ABD ile Kanada'nın ortak çabalarını ele aldı.
Liderler, Çin Halk Cumhuriyeti'nin keyfi olarak tutukladığı iki Kanada vatandaşının serbest bırakması gerektiği konusunda mutabık kaldı.
Çin, 2019 aralıkta casusluk suçlamasıyla iki Kanada vatandaşını gözaltına almıştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.