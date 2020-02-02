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Dünya

Trump ile Trudeau yeni tip koronavirüs salgınını görüştü

ABD Başkanı Trump, Kanada Başbakanı Trudeau ile telefonda yeni tip koronavirüs salgınını görüştü.

Kasım İleri   | 02.02.2020
Trump ile Trudeau yeni tip koronavirüs salgınını görüştü

Washington

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ABD Başkanı Donald Trump ile Kanada Başbakanı Justin Trudeau , ABD, Meksika ve Kanada arasındaki tarihi anlaşmanın yanı sıra yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) salgının izlenmesi, önlenmesi ve yayılmasının engellenmesi konusunda ABD ile Kanada'nın ortak çabalarını ele aldı.

Liderler, Çin Halk Cumhuriyeti'nin keyfi olarak tutukladığı iki Kanada vatandaşının serbest bırakması gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Çin, 2019 aralıkta casusluk suçlamasıyla iki Kanada vatandaşını gözaltına almıştı.

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