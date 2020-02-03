Euro
6.62
Dolar
5.98
BIST 100
119,242.80
Altın
1,578.89
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
DEİK İş Konseyi toplantısı - Kiev
logo
Dünya

AB Yüksek Temsilcisi Borell Tahran'da Zarif'le 'nükleer anlaşmayı' görüştü

Resmi temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borell, İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif'le görüştü.

Mustafa Melih Ahıshalı   | 03.02.2020
AB Yüksek Temsilcisi Borell Tahran'da Zarif'le 'nükleer anlaşmayı' görüştü

Istanbul

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Borell, başkent Tahran'daki dışişleri bakanlığı binasında Zarif ile bir araya geldi. 

Görüşmede, nükleer anlaşmanın geleceği, uluslararası gelişmeler ve bölgesel konular ele alındı.

Borell'in Tahran temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Meclis Başkanı Ali Laricani'yle de bir araya gelmesi planlanıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - AB kendi geleceği için Türkiye ile ilişkilerini düzeltmeli
Trump'ın 'barış' vizyonu: Kimliksiz, topraksız ve bağımlı Filistin
Türkiye-Almanya ilişkilerini anlamak: Meydan okumalarla dolu işbirliği
Kamu bankalarının 15 yıllık değişim ve dönüşümü
20 soruda yeni koronavirüs salgını

Benzer haberler

AB Yüksek Temsilcisi Borell Tahran'da Zarif'le 'nükleer anlaşmayı' görüştü

AB Yüksek Temsilcisi Borell Tahran'da Zarif'le 'nükleer anlaşmayı' görüştü

Türkiye huzur ve güvenliğin Esed ve destekçileri ise savaşın peşinde

İran'da Hamaney'in istifasını isteyen 8 aktiviste toplam 72 yıl hapis

İran koronavirüs nedeniyle Çin uçuşlarını durdurdu

İran koronavirüs nedeniyle Çin uçuşlarını durdurdu
Temsilciler Meclisi, İran ile olası bir savaşın finansmanını engelleyen tasarıyı onayladı

Temsilciler Meclisi, İran ile olası bir savaşın finansmanını engelleyen tasarıyı onayladı
İran, ABD yaptırımları nedeniyle Irak Merkez Bankasındaki 5 milyar dolarına erişemiyor

İran, ABD yaptırımları nedeniyle Irak Merkez Bankasındaki 5 milyar dolarına erişemiyor