Euro
6.62
Dolar
5.98
BIST 100
119,312.40
Altın
1,578.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

AB'den Rusya destekli Esed rejimine sivil halka saldırıları durdurma çağrısı

Avrupa Birliği, Rusya destekli Esed rejimine İdlib'de sivillere yönelik saldırılarını sonlandırması çağrısında bulundu.

Yusuf Hatip   | 03.02.2020
AB'den Rusya destekli Esed rejimine sivil halka saldırıları durdurma çağrısı

Brüksel

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sözcüsü Peter Stano, AA muhabirinin "Esed rejiminin Rusya'nın desteğiyle, uluslararası çağrılar ve Astana sürecine rağmen İdlib'de sivilleri hedef almasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bölgeden Avrupa'ya doğru olası yeni göç dalgasına ilişkin yorumunuz nedir?" sorusunu yanıtladı.

Stano, AB için sivillerin durumunun temel endişe kaynağı olduğunu belirterek, "İdlib'deki son saldırılardan ciddi endişe duyuyoruz. Başta Suriye rejimi ve Rusya gibi destekçilerinin sivillere yönelik havadan saldırıları ciddi insani trajediye ve çok sayıda insanın yerinden edilmesine yol açmaktadır. Bu bölgede askeri eylemlerin sonlandırılması ve siyasi çözüm çağrısında bulunuyoruz." diye konuştu.

Stano, İdlib'de 5 Türk askeri ve 1 sivil personelin şehit edilmesine ilişkin soruya ise "Yaşanan olayları takip ediyoruz. Bu müzakere masasına oturulması gerektiğinin bir başka örneğidir." yanıtını verdi.

Basın toplantısına Fransızca damgası

Öte yandan 31 Ocak gecesi İngiltere'nin AB'den ayrılmasının (Brexit) ardından AB Komisyonunun ilk günlük basın brifinginde, daha önce ağırlıklı olarak İngilizce kullanılmasına rağmen, gazetecilerin büyük bölümünün soruları Fransızca sorması ve yanıtların Fransızca verilmesi dikkati çekti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
GÖRÜŞ - AB kendi geleceği için Türkiye ile ilişkilerini düzeltmeli
Trump'ın 'barış' vizyonu: Kimliksiz, topraksız ve bağımlı Filistin
Türkiye-Almanya ilişkilerini anlamak: Meydan okumalarla dolu işbirliği
Kamu bankalarının 15 yıllık değişim ve dönüşümü
20 soruda yeni koronavirüs salgını

Benzer haberler

AB'den Rusya destekli Esed rejimine sivil halka saldırıları durdurma çağrısı

AB'den Rusya destekli Esed rejimine sivil halka saldırıları durdurma çağrısı

Türkiye huzur ve güvenliğin Esed ve destekçileri ise savaşın peşinde

AB'den Brexit sonrası İngiltere ile müzakere hazırlığı

Kremlin Sözcüsü Peskov: Rus ve Türk askeri yetkililer sürekli temas halinde

Kremlin Sözcüsü Peskov: Rus ve Türk askeri yetkililer sürekli temas halinde
'İdlib ve çevresi Türkiye düşmanlarına zindan edilmeli'

'İdlib ve çevresi Türkiye düşmanlarına zindan edilmeli'
Akar Suriye sınırının sıfır noktasında komutanlarla toplandı

Akar Suriye sınırının sıfır noktasında komutanlarla toplandı