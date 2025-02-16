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Dünya

AB dışişleri bakanları Münih'te "Ukrayna ve ABD" gündemiyle bir araya geldi

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinin dışişleri bakanları, ABD'nin Ukrayna'ya Rusya ile savaşında verilecek destek ve Avrupa'nın savunması konularındaki değişen yaklaşımını değerlendirmek amacıyla gayriresmi nitelikli toplantıda Almanya'da bir araya geldi.

Selen Valente Rasquinho  | 16.02.2025 - Güncelleme : 16.02.2025
AB dışişleri bakanları Münih'te "Ukrayna ve ABD" gündemiyle bir araya geldi

Brüksel

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Münih Güvenlik Konferansı'nın ardından AB ülkelerinin dışişleri bakanlarını topladığını duyurdu.

Kallas, "AB, Ukrayna'yı desteklemek ve kendi savunmasını güçlendirmek için güçlü ve birleşik pozisyonunu koruyor. Yakında bunu daha da ileriye taşıyacak yeni girişimlerimiz olacak." ifadesini kullandı.

Kallas'ın sözcüsü Anouar El Anouni de gayriresmi toplantıda bakanların, ABD'li ve Ukraynalı yetkililerle son günlerdeki temaslarının sonuçlarını istişare edeceklerini belirterek, Ukrayna ve Avrupa'nın geleceği için dönüm noktası niteliğinde bir süreçten geçildiğini kaydetti.

Brüksel'den Münih'te yeni ABD yönetiminin Ukrayna yaklaşımı

ABD'de Donald Trump başkanlığındaki yeni yönetim, önce 12-13 Şubat'ta Brüksel'deki NATO karargahında yapılan Ukrayna Temas Grubu ve Savunma Bakanları toplantıları çerçevesinde; takip eden günlerde de Münih Güvenlik Konferansı kapsamında, Ukrayna'daki savaş ve Avrupalı müttefiklerin transatlantik savunmaya katkılarına bakışıyla ilgili net mesajlar verdi.

Ukrayna'daki savaşın Trump tarafından, bilhassa Rus mevkidaşı Vladimir Putin ile yapacağı görüşmeler neticesinde sonlandırılması gayretine girileceğini aktaran ABD'li yetkililer, Ukrayna'nın NATO üyesi olmaması, savaş sona erdikten sonra güvenlik garantilerinin ise AB ülkelerince verilmesi gerektiğini vurguladı.

ABD'li yetkililer ayrıca, NATO'nun Avrupalı müttefiklerinin kıtanın savunması sorumluluğunu üstlenmeleri ve bu alandaki harcamalarını mevcut "gayri safi yurtiçi hasılanın (GSYİH) yüzde 1,9'u" seviyesinden yüzde 5'e çıkarmaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

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