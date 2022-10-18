Dolar
18.57
Euro
18.29
Altın
1,650.72
ETH/USDT
1,330.00
BTC/USDT
19,529.00
BIST 100
3,847.62
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

33 Kosovalıyı öldürmekle suçlanan Sırbistan vatandaşı, Macaristan'da tutuklandı

Kosova'nın Peja Kristal bölgesinde, 23 yıl önce 33 Kosovalıyı öldürmekle suçlanan bir Sırbistan vatandaşının Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de tutuklandığı bildirildi.

Mehmet Yılmaz   | 18.10.2022
33 Kosovalıyı öldürmekle suçlanan Sırbistan vatandaşı, Macaristan'da tutuklandı

BUDAPEŞTE

Budapeşte Başsavcılığı tarafından Macar Haber Ajansına (MTI) yapılan açıklamada, zanlının, Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğinin Kosova'daki Özel Temsilcisi tarafından çıkarılan uluslararası yakalama emri üzerine tutuklandığı belirtildi.

Tutuklama emrinin, sivil halka karşı işlenen savaş suçları nedeniyle geçen eylül ayında çıkarıldığı kaydedilen açıklamada, şüpheli ve iki arkadaşının 1999 yılında Kosova'nın Peja Kristal bölgesinde 33 sivilin ölümüyle sonuçlanan saldırıda yer almak ve yardım etmekle suçlandığı bildirildi.

Macar mahkemesinin, şüphelinin iade sürecini incelediği belirtilen açıklamada, Başsavcılığın, Macaristan Adalet Bakanlığı aracılığıyla Kosovalı adli makamlarla irtibata geçeceği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' Resmi Gazete'de
EGO'dan toplu taşımada ek sefer düzenlemesi
Bakan Kurum: Sosyal konut projesinde 25 Ekim'de 17 ilde temelleri atıyoruz
Başakşehir'de park halindeyken kayan İETT otobüsü şarampole devrildi
İçişleri Bakanlığı: Yunanistan Göç ve İltica Bakanı Mitarakis algı operasyonuna girişmiştir

Benzer haberler

33 Kosovalıyı öldürmekle suçlanan Sırbistan vatandaşı, Macaristan'da tutuklandı

33 Kosovalıyı öldürmekle suçlanan Sırbistan vatandaşı, Macaristan'da tutuklandı

Macaristan'da hükümet, Rusya'ya yönelik yaptırımları halka soruyor

Macaristan, TürkAkım'a yönelik saldırıyı terör saldırısı olarak kabul edecek

Macaristan: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda arabuluculuk konusunda başarılı olan tek ülke Türkiye

Macaristan: Rusya-Ukrayna Savaşı'nda arabuluculuk konusunda başarılı olan tek ülke Türkiye
Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis: Macaristan ve Türkiye her zaman beraber adım atmaya hazır

Macaristan'ın Ankara Büyükelçisi Viktor Matis: Macaristan ve Türkiye her zaman beraber adım atmaya hazır
Avrupa Parlamentosundan AB Komisyonuna Macaristan'a karşı tavizkar olduğu eleştirisi

Avrupa Parlamentosundan AB Komisyonuna Macaristan'a karşı tavizkar olduğu eleştirisi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet