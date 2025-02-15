2. Afrika Maarif Spor Oyunları 2025 sporcunun katılımıyla Mali'de başladı
Türkiye Maarif Vakfı tarafından düzenlenen Afrika Maarif Spor Oyunları'nın ikincisi 2025 sporcunun katılımıyla Mali'de başladı.
İstanbul
"Afrika için harekete geç, mücadele et, zafere koş" sloganıyla düzenlenen etkinliğin açılış töreni, Mali'nin başkenti Bamako'daki 26 Mart Stadyumu'nda yapıldı.
Açılış töreninde, protokol üyelerinin konuşmalarının ardından takım oyunları ve bireysel branşlarda yarışacak 2025 öğrenci bando eşliğinde yürüyüş yaptı.
Mali Yurtdışındaki Malililer ve Afrika Entegrasyonu Bakanı Mossa Ag Attaher, Türkiye Maarif Vakfının bu girişimini memnuniyetle karşıladığını belirterek, Afrika gençliğinin spor aracılığıyla bir araya gelmesinin önemini vurguladı.
Turnuvanın sadece bir rekabet ortamı sunmakla kalmayıp, aynı zamanda kültürel etkileşim ve kıta genelinde kardeşlik ruhunun güçlenmesi için de önemli bir fırsat olduğunu ifade eden Attaher, "Bu turnuva, sporun entegrasyon ve toplumsal uyum için güçlü bir araç olduğunun canlı bir kanıtıdır." dedi.
Türkiye’nin Bamako Büyükelçisi Efe Ceylan da, Türkiye'nin Afrika'daki eğitim ve kalkınma projelerine olan bağlılığını dile getirdi.
Maarif Vakfının, eğitim alanındaki öncü rolünün yanı sıra, büyük organizasyonlar aracılığıyla spor alanında da mükemmeliyeti teşvik ettiğini belirten Ceylan, "Spor, sınırları aşan ve insanları bir araya getiren evrensel bir dildir. Bu turnuva, bunun en güzel örneklerinden biridir." diye konuştu.
Türkiye Maarif Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mehmet Cangir, turnuvanın her yıl büyüyerek ilerlemesinden duyduğu gururu dile getirdi.
Cangir, "Bugün yalnızca spor yeteneklerini değil, aynı zamanda takım ruhunu, kararlılığı ve Afrika ülkeleri arasındaki dostluğu da kutluyoruz." ifadelerini kullandı.
Mali başta olmak üzere Burkina Faso, Burundi, Çad, Demokratik Kongo, Ekvator Ginesi, Etiyopya, Fildişi Sahili, Gabon, Gambiya, Gine, Kamerun, Kongo, Madagaskar, Moritanya, Nijer, Senegal, Somali, Togo ve Tunus'tan genç sporcular katıldığı 2. Afrika Maarif Spor Oyunları 3 gün devam edecek.
Mali'nin başkenti Bamako'dan yaklaşık 80 devlet okulu ve özel okulun da katılacağı oyunlarda ilgili federasyona akredite yüzlerce hakem de görev alacak.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.