Euro
8.90
Dolar
7.48
BIST 100
1,116.76
Altın
1,968.79
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İran'da son 24 saatte 140 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 140 artarak 23 bin 453'e yükseldi.

Muhammet Kurşun   | 15.09.2020
İran'da son 24 saatte 140 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti Fotoğraf: Fatemeh Bahrami/AA

Tahran

KORONAVİRÜS HABERLERİ

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 140 artarak 23 bin 453'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, yaptığı açıklamada Kovid-19 salgını nedeniyle son 24 saatte 140 kişinin daha hayatını kaybettiğini ve 2 bin 705 yeni vaka tespit edildiğini belirtti.

Lari, böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 23 bin 453'e, vaka sayısının da 407 bin 353'e çıktığını aktardı.

Virüse yakalanan hastalardan 3 bin 811'inin durumunun ağır olduğunu söyleyen Lari, şu ana kadar iyileşenlerin sayısının da 349 bin 984'e ulaştığı bilgisini verdi.

Lari, ülkede toplam 3 milyon 613 bin 891 kişiye test yapıldığını aktardı.

Sözcü Lari, Tahran, Mazenderan, Gilan, Kum, İsfahan, Rezevi Horasanı, Doğu Azerbaycan, Kirman, Kuzey Horasan, Simnan, Yezd, Zencan ve Kazvin eyaletlerinin "kırmızı bölgeler", Batı Azerbaycan, Elburz, Fars, Loristan, Hürmüzgan, Erdebil, Buşehr, Kirmanşah, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Güney Horasan, Merkezi, İlam, Çaharmahal-Bahtiyari, Gülistan ve Huzistan'ın "riskli bölgeler" arasında yer aldığını sözlerine ekledi.

İran'da günlük koronavirüs vakaları 31 Ağustos'ta 1642'ye, hayatını kaybedenlerin sayısı da 1 Eylül'de 101 kişiye düşmüştü. Muharrem etkinliklerinin ardından vakalar ve ölü sayıları yeniden yükselmeye başladı. Sözcü Lari, eylül başında yaptığı açıklamada insanların gidiş gelişlerinin ve hareketliliğinin etkisinin 2 hafta sonra vaka ve yatırılan sayısında ve 4 ila 6 hafta sonra da can kayıplarında etkisini göstermeye başladığını söylemişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 tedavisi gören Başkan Böcek'in sağlık durumu stabil
Bolu'da karantinadaki yaşlı çift evlerine uyarı yazısı astı
Dünya genelinde en az 366 gazeteci Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
Anadolu Efes'te 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
İran'da son 24 saatte 140 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Benzer haberler

Kovid-19 tedavisi gören Başkan Böcek'in sağlık durumu stabil

Kovid-19 tedavisi gören Başkan Böcek'in sağlık durumu stabil

Dünya genelinde en az 366 gazeteci Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Anadolu Efes'te 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

İran'da son 24 saatte 140 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İran'da son 24 saatte 140 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti
Karantina kararı alan İsrail'de Kovid-19 günlük vaka sayısında yeni rekor

Karantina kararı alan İsrail'de Kovid-19 günlük vaka sayısında yeni rekor
Spor organizasyonları koronavirüs gölgesinde devam ediyor

Spor organizasyonları koronavirüs gölgesinde devam ediyor