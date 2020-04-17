Almanya’da Kovid-19 sebebiyle ölenlerin sayısı 4 bini geçti
Almanya'da yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bini geçti.
Berlin
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Tagesspiegel gazetesinde yayımlanan verilere göre, Almanya’da son 24 saatte vaka sayısı 3 bin 382 artarak 138 bin135’e, ölenlerin sayısı da 289 artarak 4 bin 93’e yükseldi.
Kovid-19 teşhisi konulduktan sonra iyileşenlerin sayısı ise 72 bin 600 oldu.
Ülkede 36 bin 467 vaka ve 1176 ölü sayısıyla Bavyera, Kovid-19'dan en fazla etkilenen eyalet oldu.
Bavyera'yı 28 bin 426 vaka ve 787 ölü sayısıyla Kuzey Ren Vestfalya, 28 bin 159 vaka ve 932 ölü sayısıyla Baden-Württemberg eyaleti takip ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.