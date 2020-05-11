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Dünya, Koronavirüs

Hindistan’da Kovid-19 vakalarında en fazla günlük artış kaydedildi

Hindistan'da son 24 saatte Kovid-19 vakalarında şimdiye kadarki en fazla günlük artış görüldü.

Muhammet Nazım Taşcı   | 11.05.2020
Hindistan’da Kovid-19 vakalarında en fazla günlük artış kaydedildi Fotoğraf: Amarjeet Kumar Singh/AA

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hindistan'da son 24 saatte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarında şimdiye kadarki en fazla günlük artış görüldü.

NDTV kanalının haberine göre, Hindistan Sağlık ve Aile Refahı Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 4 bin 213 vaka görüldüğü, toplam vaka sayısının 67 bin 152'ye çıktığı bildirildi.

Bu, virüsün ülkede ilk kez tespit edildiği 30 Ocak'tan bu yana kayda geçen en yüksek günlük vaka artışı oldu.

Açıklamada, son bir günde 97 kişinin yaşamını yitirdiği, hayatını kaybedenlerin sayısının 2 bin 206'ya yükseldiği kaydedildi.

Salgından en çok etkilenen Maharaştra eyaletinde vaka sayısı 22 bin 171'e, ölenlerin sayısı 832'ye yükseldi. Bu eyaleti, 8 bin 194 vaka ile Gucerat, 7 bin 204 vaka ile Tamil Nadu izledi.

Ülke genelinde tedavi edilenlerin sayısı 20 bin 969'a ulaştı.

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