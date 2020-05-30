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Dünya, Koronavirüs

İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 125'e çıktı

İspanya Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısını düne göre 4 artırarak 27 bin 125 olarak açıkladı.

Şenhan Bolelli   | 30.05.2020
İspanya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 27 bin 125'e çıktı

Madrid


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İspanya Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ölenlerin sayısını düne göre 4 artırarak 27 bin 125 olarak açıkladı.

İspanya, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Kovid-19'la ilgili geçmiş verileri revize etmeyi sürdüren ve ölü sayısını haftalık veren Sağlık Bakanlığı, son bir haftada 43 kişinin salgından yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Açıklamada, PCR testlerine göre son 24 saatte yeni vaka sayısının 271 olduğu, toplam sayının 239 bin 228'e yükseldiği bilgisi verildi.

Kovid-19'un en fazla görüldüğü Madrid'de 95, Katalonya'da 88 yeni vaka tespit edildiği kaydedildi.

İspanya'da özerk yönetim hükümetlerinin açıkladığı daha yüksek vaka ve ölü sayıları, Sağlık Bakanlığının verileriyle örtüşmüyor.

Kademeli normalleşme süreci

OHAL'in 7 Haziran'a kadar devam edeceği İspanya'da 4 Mayıs'ta başlanan kademeli normalleşe süreci kapsamında 1 Haziran'dan itibaren ülke nüfusunun yüzde 70'i (32 milyon) üçüncü aşamada, Madrid, Barselona ve Lleida kentleriyle Castillay y Leon bölgesinin yarısının dahil olduğu yüzde 30'u da (15 milyon) ikinci aşamada olacak.

Dört aşamalı belirlenen ve haziran ayı sonunda tüm ülkede tamamlanması öngörülen kademeli normalleşmede son aşamaya sadece Kanarya ve Balear bölgelerindeki 4 adada geçilecek.

Ülke genelinde 6 yaş üstü herkese en az iki metrelik sosyal mesafenin korunamadığı tüm kamusal alanlarda maske kullanma zorunluluğu getirilmişti.

Portekiz'deki durum

Portekiz hükümeti, Kovid-19'dan son 24 saatte 13 kişinin hayatını kaybettiğini ve toplam ölü sayısının 1396'ya çıktığını açıkladı.

Ülkede son 24 saatte 257 yeni vaka tespit edildiği ve vakaların 231'inin başkent Lizbon ve çevresinde olduğu bildirildi.

Portekiz'de Kovid-19 vaka sayısı 32 bin 203'e ulaştı, hastalardan 19 bin 186'sı iyileşti.

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