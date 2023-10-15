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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Arap ve Afrika Birliğinden Gazze için "insani yardım koridoru açılsın" çağrısı

Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt, resmi temasları kapsamında başkent Kahire’de bulunan Afrika Birliği Komisyonu Başkanı Musa Faki Muhammed ile Gazze Şeridi’ndeki son gelişmeleri görüştü.

Ferdi Bayat  | 15.10.2023 - Güncelleme : 15.10.2023
Arap ve Afrika Birliğinden Gazze için "insani yardım koridoru açılsın" çağrısı

Kahire

Yapılan ikili temasların ardından Arap Birliğinin resmi internet sitesinde bölgedeki gelişmelere yönelik ortak bildiri yayımlandı.

"2,2 milyon Filistinliye derhal temel ihtiyaç ve insani yardımların temin edilmesi için uluslararası çaba gösterilmesi" çağrısında bulunulan açıklamada, "Arap Birliği Genel Sekreterliği ve Afrika Birliği Komisyonu, Gazze'deki askeri faaliyetlerin derhal durdurulması çağrısında bulunuyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "İsrail’in Gazze’deki Filistinlilerin evlerini terk etmeleri" yönündeki açıklamaları uluslararası hukukun ihlali şeklinde nitelendirilerek, bundan duyulan rahatsızlık ve derin endişeye yer verildi.

"Gerilimin tırmanmasının önüne geçilmesi gerektiği, İsrail'in kara harekatının kadınlar ve çocuklar dahil olmak üzere çok sayıda sivilin ölümüne ve benzeri görülmemiş bir soykırıma yol açabileceği" vurgulanan açıklama, şöyle devam etti:

“İki kuruluş, dünyanın gözü önünde yaşanan felaketi durdurmak için çok geç olmadan, Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası topluma kararlı bir duruş sergileme çağrısında bulunuyor.”

Arap Birliği ve Afrika Birliği, uluslararası topluma insanlık ve adaletin ortak ilkelerine bağlı kalma çağrısı yaptı.

"Bölge halkına temel insani yardım sağlamak için acil insani koridor açılmalı"

Arap Birliği ile Afrika Birliği’nin ortak açıklamasında Gazze’deki sivillere insani yardımların ulaştırılmasının gerekliliği vurgulandı.

Bölge halkının içme suyu ve elektriğe erişiminin olmadığı, sağlık sektörünün çökmenin eşiğinde olduğu Gazze'de hızla derinleşen insani krize dikkat çekilen ortak beyanda, "Bölge sakinlerine temel insani yardım sağlamak ve yaralılara yardım etmek için acil insani koridor açılmalı, toplu cezalandırma kabul edilemez." ifadeleri kullanıldı.

- İsrail-Filistin çatışması

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 1300 İsraillinin öldüğü, 3 bin 436 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 670 kişinin öldüğünü, 9 bin 600 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 56 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 619 kişinin yaralandığı belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında ayrıca Gazze'de 9, Lübnan'da da 1 gazeteci yaşamını yitirmişti.

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