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İran, Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK karargahlarını füzelerle vurdu

İran, Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahların füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) vurulduğunu duyurdu.

Ahmet Dursun, Ali Makram Ghareeb, Kasım İleri, Cüneyt Karadağ   | 28.09.2022
İran, Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK karargahlarını füzelerle vurdu

Ankara

İran devlet televizyonunun haberinde, "Devrim Muhafızları Ordusu, Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı teröristlerin çok sayıda karargahını füzeler ve kamikaze insansız hava araçlarıyla hedef aldı." ifadelerine yer verildi.

Haberde askeri yetkililerin saldırıya ilişkin bilgilendirme yapacağı aktarıldı.

Yarı resmi Tesnim Haber Ajansı ise Komele, İKDP ve PAK örgütlerinin Irak'ın kuzeyindeki ana karargahlarının Devrim Muhafızları Ordusuna ait füzelerin yanı sıra silahlı ve kamikaze İHA'larıyla vurulduğunu duyurdu.

Komele ve İKDP'nin açıklamalarını

Komele Partisi Genel Sekreteri Abdullah Muhtedi de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Süleymaniye'deki karargahlarına İran ordusuna ait İHA'lar tarafından saldırı düzenlendiğini aktardı.

İran Kürdistan Demokratik Partisi (İKDP) Başkanı Hüseyin Yadzan ise basına yaptığı açıklamada, Kerkük'e bağlı Altunköprü nahiyesi ve Erbil'e bağlı Koysancak bölgesindeki karargahlarının saldırıya uğradığını söyledi.

Yadzan, Altunköprü nahiyesi yakınındaki karargahlarına düzenlenen saldırıda yaralılar olduğunu ifade etti.

Son bir haftada üçüncü saldırı

Bu, Irak'ın kuzeyindeki Tahran yönetimi karşıtı örgütlerin merkezlerine son bir haftada üçüncü saldırı oldu.

İran 24 Eylül'de Komele ve İKDP'nin Irak'ın kuzeyindeki merkezlerini topçu atışlarıyla vurmuştu. Devrim Muhafızları Ordusu, ülkede Mahsa Emini'nin ölümü üzerine başlayan protestolar devam ederken Komele ve İKDP'yi kaos çıkarmak amacıyla sınır bölgelerine silahlı gruplar ve çok miktarda silah göndermekle suçlamıştı. İran, önceki gün de söz konusu grupların mevzilerine saldırı düzenlemişti.

İran tarafından "terör örgütü" kabul edilen Komele, İKDP ve PAK, yıllardır Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) kontrolünde yer alan bölgelerdeki kamplarda barınıyor.

ABD, İran'ın Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP, PAK karargahlarına saldırısını kınadı

ABD, İran'ın Irak'ın kuzeyindeki Komele, İKDP ve PAK örgütlerine ait karargahlara füze ve silahlı insansız hava araçlarıyla (SİHA) düzenlediği saldırıları kınadı.

ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, yaptığı yazılı açıklamada, “İran'ın, Irak Kürt Bölgesi'ne yönelik balistik füze ve drone saldırılarını, Irak egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün haksız bir ihlali olarak şiddetle kınıyoruz.” ifadesini kullandı.

Saldırı sonrasında sivil kayıplarına ilişkin iddialardan haberdar olduklarını kaydeden Price, “Bugünkü saldırının yol açacağı her türlü can kaybını esefle karşılıyoruz. Ayrıca İran hükümetinin Irak'a yönelik yeni saldırılarla tehdit eden açıklamalarını da kınıyoruz. Irak'ın egemenliğine yönelik bu küstah saldırılar karşısında Irak halkının ve hükümetinin yanındayız.” değerlendirmesinde bulundu.

Almanya, İran'ın Irak'ın kuzeyindeki saldırısını kınadı

Alman hükümeti, İran'ın Kuzey Irak'taki saldırılarını kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Irak’ın kuzeyindeki Kürdistan Bölgesel Yönetimi (IKBY) topraklarına İHA ve füze saldırılarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Alman hükümeti, İran'ın Kuzey Irak'taki saldırılarını kınamaktadır. İran'ın halihazırda 9 kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına yol açması kabul edilemez. Saldırılarda hayatını kaybedenlerin kederli aileleri ve yakınlarının acısını paylaşıyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." denildi.

Açıklamada, İran'ın IKBY topraklarına yönelik saldırılarının büyük bir endişeyle izlendiği kaydedildi.

İran'a Irak'ın toprak bütünlüğüne saygı göstermesi ve saldırıları derhal durdurması çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Irak'ın egemenliğinin güçlendirilmesi, birlik ve istikrarının korunması, DEAŞ'a karşı mücadele hususlarında kararlılığın sürdürüldüğü belirtilerek, son yıllarda DEAŞ'a karşı kaydedilen ortak ilerlemenin İran'ın neden olduğu bir gerilime kurban edilmemesi gerektiği vurgulandı.


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