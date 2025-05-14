Ukraynalı Bakan Sybiha: Dünya diplomasisinin merkez üssü, artık aktif arabuluculuk rolü oynayan Türkiye'de
Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Türkiye'nin dünya diplomasisinin merkez üssü oluğunu belirterek "Dünya diplomasisinin merkez üssü, artık aktif arabuluculuk rolü oynayan Türkiye'de." ifadesini kullandı.
Kiev
Sybiha, X hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Antalya'da bir araya geldiğini belirtti.
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Bakan Fidan'a, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında cephedeki gelişmeler hakkında bilgi verdiğini kaydeden Sybiha, "Dünya diplomasisinin merkez üssü, artık aktif arabuluculuk rolü oynayan Türkiye'de. Bunu takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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Sybiha, Ukrayna olarak barıştan yana olduklarını belirterek savaşı sonlandırmak yönünde tam ve kalıcı bir ateşkes için derhal ve koşulsuz hazır olduklarını ifade etti.
Ukrayna ile Rusya arasında en üst düzeyde doğrudan görüşmeye hazır olduklarını kaydeden Sybiha, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ateşkesi reddetmekten ve (Ukrayna) Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenskiy ile görüşmeden kaçınmaktan vazgeçmeli." değerlendirmesinde bulundu.
Sybiha, mesajında, "Anlamlı bir barış sürecini ilerletmenin yolları hakkında kapsamlı bir sohbet gerçekleştirdik. Meslektaşıma desteği ve değerli görüşleri için minnettarım." dedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.