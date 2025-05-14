Dolar
38.75
Euro
43.51
Altın
3,189.00
ETH/USDT
2,582.50
BTC/USDT
103,253.00
BIST 100
9,704.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı, Dosya haber

Ukraynalı Bakan Sybiha: Dünya diplomasisinin merkez üssü, artık aktif arabuluculuk rolü oynayan Türkiye'de

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Türkiye'nin dünya diplomasisinin merkez üssü oluğunu belirterek "Dünya diplomasisinin merkez üssü, artık aktif arabuluculuk rolü oynayan Türkiye'de." ifadesini kullandı.

Davit Kachkachishvili  | 14.05.2025 - Güncelleme : 14.05.2025
Ukraynalı Bakan Sybiha: Dünya diplomasisinin merkez üssü, artık aktif arabuluculuk rolü oynayan Türkiye'de

Kiev

Sybiha, X hesabı üzerinden yaptığı yazılı açıklamada, NATO Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile Antalya'da bir araya geldiğini belirtti.

Bakan Fidan'a, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında cephedeki gelişmeler hakkında bilgi verdiğini kaydeden Sybiha, "Dünya diplomasisinin merkez üssü, artık aktif arabuluculuk rolü oynayan Türkiye'de. Bunu takdir ediyoruz." ifadelerini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sybiha, Ukrayna olarak barıştan yana olduklarını belirterek savaşı sonlandırmak yönünde tam ve kalıcı bir ateşkes için derhal ve koşulsuz hazır olduklarını ifade etti.

Ukrayna ile Rusya arasında en üst düzeyde doğrudan görüşmeye hazır olduklarını kaydeden Sybiha, "(Rusya Devlet Başkanı Vladimir) Putin ateşkesi reddetmekten ve (Ukrayna) Devlet Başkanı (Volodimir) Zelenskiy ile görüşmeden kaçınmaktan vazgeçmeli." değerlendirmesinde bulundu.

Sybiha, mesajında, "Anlamlı bir barış sürecini ilerletmenin yolları hakkında kapsamlı bir sohbet gerçekleştirdik. Meslektaşıma desteği ve değerli görüşleri için minnettarım." dedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doğu Akdeniz ve Hatay'ın kuzeyi için kuvvetli sağanak uyarısı
Konya'da yolcu otobüsü devrildi, 13 kişi yaralandı
Muş'ta evlatlarına kavuşmak için eylem yapan aileler "Terörsüz Türkiye" sürecinden memnun
Türkiye, NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı'nda barışın tesisine öncelik verecek
YTB Başkanı Eren, Lübnan Üniversitesi Türkoloji Bölümü'nü ziyaret etti

Benzer haberler

Doğu Akdeniz ve Hatay'ın kuzeyi için kuvvetli sağanak uyarısı

Doğu Akdeniz ve Hatay'ın kuzeyi için kuvvetli sağanak uyarısı

Ukraynalılar, Türkiye'nin arabulucu rolüne güveniyor

Ukraynalı Bakan Sybiha: Dünya diplomasisinin merkez üssü, artık aktif arabuluculuk rolü oynayan Türkiye'de

Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile Ukrayna-Rusya arasındaki ateşkes çabalarını görüştü

Bakan Fidan, Ukraynalı mevkidaşı Sybiha ile Ukrayna-Rusya arasındaki ateşkes çabalarını görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, yarın ABD'li ve Suriyeli mevkidaşlarıyla görüşeceğini açıkladı

Dışişleri Bakanı Fidan, yarın ABD'li ve Suriyeli mevkidaşlarıyla görüşeceğini açıkladı
ABD'nin Türkiye mesajları İsrail'i endişelendirdi

ABD'nin Türkiye mesajları İsrail'i endişelendirdi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet