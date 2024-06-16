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Serdar Topraktepe: Kötü geçen sezonun en büyük kazancı şüphesiz ki Ziraat Türkiye Kupası oldu

Beşiktaş'ta geride kalan sezonu teknik sorumlu olarak tamamlayan Serdar Topraktepe, "Kötü geçen sezonun en büyük kazancı şüphesiz ki Ziraat Türkiye Kupası oldu." dedi.

Mücahit Hüseyin Eroğul  | 16.06.2024 - Güncelleme : 16.06.2024
Serdar Topraktepe: Kötü geçen sezonun en büyük kazancı şüphesiz ki Ziraat Türkiye Kupası oldu

İstanbul

AA'nın Süper Lig'de geride kalan sezonun ardından teknik adamların değerlendirmelerine yer verdiği dosya haberlerin ilk bölümünde, geride kalan sezonu Beşiktaş'ın başında teknik sorumlu olarak tamamlayan Serdar Topraktepe'ye yer verildi.

Zor bir sezon geçirdiklerini dile getiren Topraktepe, tek kazançlarının Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu olduğunu anlatarak, "Öncelikle camiamız adına oldukça zorlayıcı bir sezon olduğunu söylemek isterim. Sezon içerisinde 2 farklı bölümde takımın başında sahaya çıkma şansımız oldu. Her zaman söylediğim gibi Beşiktaş bize nerede görev verirse orada olmaya devam edeceğiz ve elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Kötü geçen sezonun en büyük kazancı şüphesiz ki Ziraat Türkiye Kupası oldu." diye konuştu.

"Bir nebze olsun taraftarımızı mutlu ettik"

Türkiye Kupası şampiyonluğuyla taraftarlarını mutlu ettiklerini söyleyen Serdar Topraktepe, şunları kaydetti:

"Yarı finalde Ankaragücü karşılaşmasından sonra finalde Trabzonspor'u baştan sona kadar iyi bir oyunla mağlup etmeyi başarıp kupayı kazandık. Bu kupayla birlikte bir nebze olsun taraftarımızı mutlu etmeyi başardığımızı düşünüyorum. Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğunda bizlere sürekli destek veren Hasan Arat başkanımıza, Samet Aybaba ve Feyyaz Uçar hocalarıma, tüm yönetim kurulumuza, futbolcu arkadaşlarımıza ve tüm personelimize ve sezon boyunca desteklerini esirgemeyen taraftarlarımıza teşekkür ediyorum."

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