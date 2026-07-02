AA'nın Almanya'daki erken genel seçime ilişkin "Almanya'nın Seçimi" başlıklı dosya haberinde, erken seçim süreci, başbakan adaylarının profilleri, AfD'nin iktidara gelme ihtimali ve yeni seçim yasası gibi konular derlendi.

DOSYA: Almanya'nın Seçimi AA'nın Almanya'daki erken genel seçime ilişkin "Almanya'nın Seçimi" başlıklı dosya haberinde, erken seçim süreci, başbakan adaylarının profilleri, AfD'nin iktidara gelme ihtimali ve yeni seçim yasası gibi konular derlendi.

Anadolu Ajansının (AA) Almanya'da 23 Şubat günü yapılacak erken genel seçime ilişkin "Almanya'nın Seçimi" başlıklı dosya haberinde, erken seçim süreci, başbakan adaylarının profilleri, AfD'nin iktidara gelme ihtimali, yeni seçim yasası, seçime katılacak Türk kökenli adaylar ve partilerin seçim beyannamelerinde öne çıkan konular derlendi.

Almanya’da 2021'de Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti (FDP) arasındaki kurulan koalisyon hükümeti kendi içindeki anlaşmazlıklar ve çatışmalar sebebiyle 3 yıl sonra dağıldı.

Koalisyon hükümetinin büyük ortağı SPD'li Başbakan Olaf Scholz, 6 Kasım 2024'de koalisyonda yer alan partilerin temsilcileriyle yapılan toplantıda, bütçe konusundaki anlaşmazlık nedeniyle FDP Genel Başkanı da olan Maliye Bakanı Christian Lindner'i görevden aldı.

Toplantının ardından FDP, hükümette yer alan bakanlarını geri çekmesi üzerine renklerinden dolayı "trafik ışığı" koalisyonu olarak adlandırılan hükümet dağıldı.

Daha sonra Scholz Federal Meclis'te güvenoyu alamadı ve Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier erken seçimin 23 Şubat’ta yapılmasına karar verdi.

Adaylardan Weidel'in dedesinin Hitler döneminde askeri yargıç olarak görev yaptığı biliniyor

SPD, Başbakan olaf Scholz'u yeniden aday gösterirken, Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Friedrich Merz'i, Yeşiller, Ekonomi ve İklimi Koruma Bakanı Robert Habeck'i, aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) Partisi de Eş Başkanı Alice Weidel'i başbakan adayı olarak belirledi. "Sahra Wagenknecht İttifakı-Anlayış ve Adalet İçin" (BSW) Partisi de Eş Başkan Sahra Wagenknecht'in başbakanlık için yarışta olduğunu bildirdi.

Eski İngiltere Başbakanı Margaret Thatcher’i örnek alan Weidel'in dedesi Hans Weidel'in Nazi Almanyası'nda Schutzstaffel (SS) adı verilen paramiliter oluşumun üyesi olduğu ve Hitler döneminde askeri yargıç olarak görev yaptığı ortaya çıktı.

“Küçük partiler Federal Meclise girerse o zaman bir istikrarsızlık durumu ortaya çıkabilir”

Almanya'da kamuoyu araştırma şirketi Forsa'nın kurucusu ve yöneticisi Manfred Güllner, pazar günü yapılacak erken genel seçimlerden sonra oluşabilecek siyasi tablodan dolayı ülkede istikrarsızlık yaşanabileceği uyarısı yaptı.

Halk arasında CDU/CSU'nun Sosyal Demokrat Parti (SPD) ile koalisyon kurması yönünde yaygın bir kanı oluştuğunu belirten Güllner, "Hür Demokrat Parti (FDP), 'Wagenknecht Partisi' ve Sol Parti gibi tüm küçük partiler yüzde 5'in üzerine çıkar ve böylece Federal Meclise girerse o zaman bir istikrarsızlık durumu ortaya çıkabilir. Çünkü o zaman CDU/CSU ve SPD arasında bir hükümet kurulması da tehlikeye girebilir." dedi.

"Umarım seçimden Almanya demokrasisini zedeleyecek bir sonuç çıkmaz"

Almanya'da yaşayan Türkler, ülkede 23 Şubat'ta yapılacak erken genel seçimler öncesi, Müslüman ve yabancı karşıtı Almanya İçin Alternatif (AfD) partisinin oy oranındaki artıştan dolayı endişe duyduklarını belirterek, seçimlerde sandığa gitmenin önemini vurguladı.

Berlin Türk Cemaati Başkanı Selçuk Demirci, özellikle AfD’nin mevcut problemleri çözmek yerine "yabancıları kovacağız, yabancılara oturum vermeyeceğiz" gibi söylemlerle oy toplamaya çalıştığını vurgulayarak, "Bu basit bir siyaset. Ülkenin eğitimden konuta birçok sorunu varken bunlara nasıl çözüm üreteceklerini duyamadık. Ama hemen söze başlayınca yabancılar üzerinden basit bir politika endişe verici. Umarım seçimden Almanya demokrasisini zedeleyecek bir sonuç çıkmaz." dedi.

4 bin 506 milletvekili adayı arasında 53 Türk kökenli yarışacak

Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak erken genel seçime, milletvekili sayısını önemli ölçüde düşüren yeni seçim yasası ile gidilecek ve 53 Türk kökenli aday yarışacak.

Yeni seçim yasasıyla halihazırda 733 olan milletvekili sayısı, yeni dönemde 630 ile sınırlandırılıyor.

Aşırı sağcı AfD, seçim programında göç ve mülteci politikasını sertleştirmeyi vadediyor

Almanya'da 23 Şubat'ta yapılacak erken genel seçimler için partilerin vaatlerinde özellikle ekonomi ve göç politikasına ilişkin konular ön plana çıkıyor.

Kamuoyunda yabancıların zorla ülkelerine geri gönderilmesi olarak yorumlanan ve "bir ülkede belirli bir süre yaşadıktan sonra geldikleri ülkeye geri dönmeleri" anlamına gelen "remigration" kelimesinin kullanıldığı seçim programında aşırı sağcı AfD, sınırların tamamen kapatılmasını ve ülkeye belgesiz girmeye çalışan herkesin sınırlardan geri çevrilmesini talep ediyor.