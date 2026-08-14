Fenerbahçe'de Romelu Lukaku için imza töreni düzenlendi

Chobani Stadı'nda gerçekleştirilen törene Lukaku'nun yanı sıra sarı-lacivertli kulübün futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi Cihan Kamer, futbol direktörü Oğuz Çetin ve çok sayıda davetli katıldı.

Bir Aziz Yıldırım klasiğinin gerçekleştiğini ifade eden Cihan Kamer, "Dünya yıldızlarını Fenerbahçe'ye kazandıran sayın başkanımıza Lukaku için çok teşekkür ediyorum. Lukaku ile 15-20 gündür ağabey-kardeş gibi devamlı görüşüyoruz. Başkanımız, hangi pozisyonlarda hangi oyunculara ihtiyacımız var sürecini seçimden önce başlattı. Göreve geldiğimizde de ihtiyacımız olan pozisyonlarda kimi almamız gerektiği konusunda bizimle konuşuldu. Biz de en iyilerini kulübe kazandırmak üzere harekete geçtik ve Lukaku ile son noktayı koymuş bulunuyoruz. Eğer gerekir ve arzu ettiğimiz oyuncu olursa genç oyunculardan gerekli noktalara takviye yapabiliriz. Lukaku, büyük arzuyla Fenerbahçe formasını giymek istedi. Her türlü fedakarlığı gösterdi. Lukaku da en büyük hedeflerimizden biriydi. Ben iş adamıyım, futbol otoritesi değilim. Başkan bana bu görevi verdiğinde kulübe doğru oyuncuları kazandırmakla ilgili beni vazifelendirdi. İşimi çok özenle ve dikkatli yaparım. Ben 2-3 kere kontrol yaptırmadan bir oyuncunun transferini gerçekleştirmem. Lukaku, Belçika'da bütün sağlık kontrollerinden geçirildi, buraya geldiğinde tekrardan geçirildi ve Fenerbahçe'ye hizmet verecek noktada olduğu görüldü. Bu spekülasyonlara da son vermek istiyorum." dedi.

Oğuz Çetin ise yönetim kuruluyla bir futbol takımı gibi ekip olarak bu transferi gerçekleştirdiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

"Takımdaşlık, birlik beraberlik, iş bölümü ve sorumluluk duygusu, başarıya giden en büyük etkenlerimiz. Sanki bir futbol takımıymışçasına ekip olduk. Çok ciddi çalışmalar yapılıyor. Geçen seneden bu seneye baktığımızda ne kadar iyi bir takıma sahip olduğumuzu hatırladık. Çok değerli oyuncularımız var ancak büyük hedefe giden yolda bu takıma takviyeler gerekiyordu. Başkanımızın vizyonuyla iş bölümü yaparak transferlerimizi gerçekleştirdik. Muric, Ake, Greenwood gibi çok önemli transferler yaparken hepimizin keyifle izlediği Lukaku'yu aramızda görmek bizi mutlu ediyor. Çok daha güçlendik. İsmail Kartal gerçeğini son iki aydır yaşıyorum. Onun ne kadar donanımlı olduğunu, takımın idaresinin nasıl yapılması gerektiğini kendisiyle her gün yaşıyorum. Bu yüzden çok mutluyum. Fenerbahçe'nin önünün çok açık olduğunu görebiliyorum."

Çetin, Lukaku'nun her açıdan çok güçlü bir futbolcu olduğunu vurgulayarak, "Teknik taktik açıdan büyük tecrübesi, kararlılığı... Çok ciddi karakter ortaya koydu ve takımımıza büyük katkı sağlayacağını biliyorum. Son dönemde yaşadığı zorlu süreci bireysel çalışmalarıyla en iyi şekilde geçirmeye çalıştı. Biz büyük Fenerbahçe'yiz. İlk günden itibaren bütün fiziksel ölçümlerini yaptık, onu en hazır duruma getirene kadar bütün programlar yapılmış durumda. Kondisyonunu yükseltmek, adaptasyonunu hızla gerçekleştirmek üzere çok ciddi bir program uygulamaya başladık. En kısa sürede takımdaki yerini alacaktır. Tüm yöneticilerimize bu transfer için teşekkür ediyorum. Kendisi zorlu bir süreçten geçti. Fiziksel olarak gelişimi için bugünden yarına mucize gerçekleştirilemez. Kuvvetini artırmak ve daha güçlü hale getirmek için uygulanması gereken süreçler var. Sahaya çıkıp 90 dakika oynamasından ziyade adım adım ritmini bulmasını sağlayacağız. 4-6 haftalık bir süreçle göreceğiz ki her geçen gün takımla uyumunu hissettirmeye başlayacak. Süreci sabırla ve en doğru şekilde İsmail hoca ve ekibiyle yürütmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Lukaku: "Burada tüm kupaları kazanmak ve başarılı olmak istiyoruz"

Romelu Lukaku, transfer sürecinde kulüpten çok büyük destek gördüğünü kaydetti.

Fenerbahçe'de bulunduğu için çok mutlu olduğunu anlatan 33 yaşındaki futbolcu, şöyle konuştu:

“Burada olmak benim için büyük bir gurur. Bunu uzun süredir istiyordum. Bu harika ülkede yaşayacak olmak büyük bir keyif. Türkiye benim için ikinci ev. Babam 30 yaşından sonra burada futbol oynamıştı, ben de üç yaşındaydım. Az da olsa aklımda kalanlar var. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Bizim için önemli olan günün sonunda Fenerbahçe'nin kazanması. Her idmanda sıkı bir şekilde çalışacağız. Taraftarlarımızı mutlu etmek, onları gururlandırmak istiyoruz. Kulübün sahip olduğu arzuyu da görebiliyorum. Dün takım arkadaşlarımla tanıştım. Burada tüm kupaları kazanmak ve başarılı olmak istiyoruz. Avrupa'da da başarılı olmak istiyoruz. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Harika bir ekiple çalışıyorum. Hızlı bir şekilde adapte olma niyetindeyim. Sizinle Türkçe de iletişim kurmak istiyorum. En kısa zamanda taraftarlarla buluşmayı dört gözle bekliyorum. Yakın arkadaşlarımın yüzde ellisi Türk. Bu perspektifte baktığımızda buraya gelmem kaçınılmaz. Kardeşim de daha önce buradaydı. Babamın son golü de burada Fenerbahçe'ye karşıydı diye hatırlıyorum. Kulübün vizyonu çok büyük, benim de çok yüksek hedeflerim var. Profil olarak da rekabetçi bir oyuncuyum, kazanmak istiyorum. Kulübün hedefleriyle benim hedeflerim net bir şekilde örtüşüyor. Bu fırsata sahip olduğum için çok mutluyum, maksimumumu ortaya koyacağım.”

Lukaku, Fenerbahçe'ye gelmeden önce birçok oyuncuyla görüştüğünü söyleyerek, "Skriniar ile görüşmem oldu. Matteo, Fred, Ake, Kante ve Mert ile de konuştum. Raul Meireles ile de geçen hafta telefonda görüştük. O da takımla ilgili güzel şeyler söyledi. Dün akşam birlikte yemek yedik. Geçen sezondan konuştuk. Bana çok şey anlattılar. Bu da benim için pozitif oldu. Takım içinde çok iyi bir ambiyans var. Takım arkadaşlarımda da bu hırsı görüyorum. İsmail Kartal, çok dürüst biri. Beklentilerini benimle paylaştı. Dürüstlük, hayatta olduğu gibi futbolda da benim için çok önemli. Oyuncularına karşı hep dürüst olduğunu söyledi. Ofansif bir oyun oynuyoruz. Bu beni mutlu eden bir şey. Benden ne istediğini net bir şekilde anladım. Çalışmak için sabırsızlanıyorum." diye konuştu.

Kendini fiziksel olarak iyi hissettiğinin altını çizen deneyimli futbolcu, "4-6 hafta süre bence fazla. Yüzde yüz bir şekilde fitim. Kendimi iyi hissediyorum. Dün de bir antrenman yaptık. Şu anda önümde bir program var. Bunu uygulayacağım. Gelecek hafta oynamak isityorum. Yerimi kazanmak ve takımıma yardımcı olmak istiyorum. Ama günün sonunda en önemli olan şey Fenerbahçe'nin kazanması." değerlendirmesinde bulundu.

Lukaku, Fenerbahçe'de şampiyonluklar ve kupalar kazanmak istediğini kaydederek, "Çok kaliteli oyuncularımız var. Çok büyük bir camiadayız. Beklentilerin yüksek olması da normal. Oynayacağımız klasmanlarda en iyisini ortaya koymamız gerekiyor. Bu da başarılı olmak demektir. Kendinizi geliştirmelisiniz, her maçı kazanmalısınız. Lig uzun bir maraton, sonuna kadar konsantrasyonumuzu düşürmeden devam etmemiz gerekiyor. Her maç bu isteği ortaya koymamız gerekiyor ki kupalar kazanabilelim. Avrupa'da da başarılı olmayı çok istiyoruz. Kalitemizi sahaya yansıtmak istiyoruz. Fenerbahçe'deyseniz bu hedefler kaçınılmaz. Ortaya koyacağımız ruhla iyi bir iş çıkarabiliriz." şeklinde sözlerini noktaladı.

Tören, imzaların atılması ve çekilen fotoğrafların ardından sona erdi.