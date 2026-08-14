Anadolu Efes Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Daron Russell ile anlaşmaya vardı.

Anadolu Efes, ABD'li basketbolcu Daron Russell'ı kadrosuna kattı Anadolu Efes Basketbol Takımı, ABD'li oyun kurucu Daron Russell ile anlaşmaya vardı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "2026-2027 sezonu öncesindeki transfer çalışmalarımız kapsamında Daron Russell ile anlaşma sağladık. Geçtiğimiz sezon U-BT Cluj-Napoca ile Romanya Ligi, Romanya Kupası ve Romanya Süper Kupası şampiyonluklarını yaşayan Russell, Romanya Ligi Finalleri MVP'si (En Değerli Oyuncu) seçildi. Russell'a ailemize 'hoş geldin' diyor, başarılı bir sezon diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Romanya vatandaşlığı da bulunan 28 yaşındaki oyuncu, Türkiye'de daha önce Galatasaray MCT Technic, Manisa Büyükşehir Belediyespor ve Karşıyaka formalarını giydi.

