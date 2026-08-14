Trendyol, CEV EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın isim sponsoru oldu Trendyol, Avrupa kadın voleybolunun önemli organizasyonlarından CEV EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nın isim sponsoru oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl organizasyon, CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası-(CEV Trendyol EuroVolley 2026 Women) adıyla düzenlenecek. Sponsorluk, Türkiye, Azerbaycan, Çekya ve İsveç'te gerçekleştirilecek turnuvanın tamamını kapsayacak.

Turnuva kapsamında grup aşamasından finale kadar toplam 25 karşılaşma İstanbul'da oynanacak. Farklı ülkelerin milli takımları, federasyon temsilcileri ve voleybol tutkunları şampiyona boyunca İstanbul’da ağırlanacak.

Yarı final ve final karşılaşmalarının da İstanbul'da gerçekleştirilmesiyle şehir, Avrupa kadın voleybolunun merkezine dönüşecek.

Trendyol, isim sponsorluğu kapsamında saha içinde farklı alanlarda görünürlük sağlamanın yanı sıra turnuvaya özel aktivasyonlar da gerçekleştirecek. İstanbul'da kurulacak Trendyol taraftar alanında, teknoloji ile sporu bir araya getiren özel deneyimler sunulacak. Böylece voleybolseverler, etkileşimli uygulamalar ve farklı etkinliklerle turnuva heyecanını saha dışında da yaşayabilecek.

Söz konusu işbirliği, Trendyol'un sporun farklı branş ve kademelerine yayılan uzun vadeli desteğinin yeni bir halkasını oluşturuyor.

Süper Lig ve 1. Lig'den Türkiye Futbol ve Voleybol Milli Takımlarına, olimpik ve paralimpik sporculardan Türkiye Voleybol Federasyonu ile voleybolun tabanını güçlendiren ve çocukların erken yaşta sporla buluşmasını destekleyen Fabrika Voleybol Okullarına kadar Türk sporunun farklı seviyelerinde yer alan Trendyol, Uluslararası Olimpiyat Komitesi ve EuroLeague Final Four gibi spor organizasyonlarındaki iş birlikleriyle de spora verdiği desteği küresel alana taşıyor.

CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası, 21 Ağustos'ta başlayacak ve 6 Eylül'e kadar sürecek.

Trendyol'dan kadın voleybolunun görünürlüğüne destek

Açıklamada görüşlerine yer verilen Trendyol Grubu Başkanı Çağlayan Çetin, Türk voleyboluna uzun süredir verdikleri desteği, CEV Trendyol EuroVolley 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası isim sponsorluğuyla uluslararası boyuta taşıdıklarını belirtti.

Turnuvanın bu yıl Trendyol isim sponsorluğuyla düzenlenecek olmasından gurur duyduklarını anlatan Çetin, "Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı bu önemli organizasyonda Milli Takımımızın ve Türk voleybolunun yanında yer alırken, teknolojiyle sporu buluşturan deneyimlerle voleybolseverlerin turnuva heyecanını daha güçlü biçimde yaşamasına katkı sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

CEV Başkanı Roko Sikiric, işbirliğinin, turnuvalarına artan ilginin bir göstergesi olduğunu vurgulayarak, Trendyol ile birlikte EuroVolley'in ve kadın voleybolunun görünürlüğünü daha da ileri taşıyacaklarına inandıklarını kaydetti.