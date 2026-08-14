İngiltere'de ağustosun ilk 11 gününde uzun vadeli ortalama yağış miktarının yüzde 6'sı alındı

[1/9] İngiltere'nin North Staffordshire bölgesinde devam eden sıcak ve kurak hava nedeniyle Tittesworth Rezervuarı'nda su seviyesi düştü.

[2/9] Suların çekilmesiyle rezervuarın bazı bölümleri açığa çıktı.

[3/9] İngiltere'nin North Staffordshire bölgesinde devam eden sıcak ve kurak hava nedeniyle Tittesworth Rezervuarı'nda su seviyesi düştü. Suların çekilmesiyle rezervuarın bazı bölümleri açığa çıktı.

[4/9] İngiltere'nin North Staffordshire bölgesinde devam eden sıcak ve kurak hava nedeniyle Tittesworth Rezervuarı'nda su seviyesi düştü. Suların çekilmesiyle rezervuarın bazı bölümleri açığa çıktı.

[5/9] İngiltere'nin North Staffordshire bölgesinde devam eden sıcak ve kurak hava nedeniyle Tittesworth Rezervuarı'nda su seviyesi düştü. Suların çekilmesiyle rezervuarın bazı bölümleri açığa çıktı.

[6/9] İngiltere'nin North Staffordshire bölgesinde devam eden sıcak ve kurak hava nedeniyle Tittesworth Rezervuarı'nda su seviyesi düştü. Suların çekilmesiyle rezervuarın bazı bölümleri açığa çıktı.

[7/9] İngiltere'nin North Staffordshire bölgesinde devam eden sıcak ve kurak hava nedeniyle Tittesworth Rezervuarı'nda su seviyesi düştü. Suların çekilmesiyle rezervuarın bazı bölümleri açığa çıktı.

[8/9] İngiltere'nin North Staffordshire bölgesinde devam eden sıcak ve kurak hava nedeniyle Tittesworth Rezervuarı'nda su seviyesi düştü. Suların çekilmesiyle rezervuarın bazı bölümleri açığa çıktı.

[9/9] İngiltere'nin North Staffordshire bölgesinde devam eden sıcak ve kurak hava nedeniyle Tittesworth Rezervuarı'nda su seviyesi düştü. Suların çekilmesiyle rezervuarın bazı bölümleri açığa çıktı.