DOSYA: İş Dünyasının Kadın Yöneticileri

Kadın yöneticiler, iş dünyasında yalnızca temsil açısından değil, stratejik karar alma süreçleri ve kurumsal dönüşüme katkılarıyla da öne çıkıyor.

"Empati" ve "çeviklik" gibi liderlik özellikleriyle kriz dönemlerinde şirketlerin dayanıklılığını artıran kadın liderler, ekip işbirliğini güçlendirerek daha kapsayıcı ve sürdürülebilir iş modellerinin oluşmasına katkı sağlıyor.

Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer

Arnica Yönetim Kurulu Başkanı Senur Akın Biçer, kadın liderlerin, zaman zaman annelik, eşlik gibi hayatlarının diğer alanlarındaki rolleri nedeniyle "ayrımcılığa" maruz kalabildiğini söyledi.

Biçer, genel olarak bakıldığında kadınların eğitime erişebilirliği ve sosyal hayata katılımlarına yönelik engellerin, kadın liderlerin iş dünyasında karşısına çıkan zorlukların da temelini oluşturduğunu belirterek, bu nedenle daha en başında, iş dünyasında olması gerektiği kadar kadının yer alması zorluğunu aşmak gerektiğini vurguladı.

Opet Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Öztürk

Opet Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Öztürk, iş dünyasında kadınların karşılaştığı engellerin aşılmasıyla daha adil bir ekonomi inşa edilebileceğini vurgulayarak, kadınların artan temsilinin şirketlerin performansına da olumlu yansıdığını belirtti.

Kadınların iş hayatında sadece bireysel başarılarıyla değil, aynı zamanda toplumsal ve kurumsal yapılar nedeniyle ortaya çıkan engellerle mücadele etmek zorunda kaldığını vurgulayan Öztürk, özellikle üst düzey pozisyonlara yükselmeyi zorlaştıran "cam tavan" olgusuna dikkati çekti.

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Müdürü Serap Kilerci Ulusal

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Müdürü Serap Kilerci Ulusal, kadın liderlerin iş dünyasında yalnızca çeşitlilik sağlamadığını, aynı zamanda sürdürülebilir büyüme ve yenilikçiliğin itici gücü olduğunu belirtti.

Ulusal, kadın yöneticilerin, stratejik karar alma ve dönüşüm süreçlerinde üstlendikleri rollerle de ön plana çıktığını belirterek, "İçinde bulunduğumuz çağda liderlik artık yalnızca emir-komuta zinciriyle yürütülen bir kavram değil. Empati, çeviklik ve çok boyutlu düşünme yeteneği, modern liderlerin en büyük avantajıdır. Kadın yöneticiler, bu yetkinlikleri doğal olarak bünyelerinde barındırıyor." diye konuştu.

Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Nilhan Onal Gökçetekin

Hepsiburada Üst Yöneticisi (CEO) Nilhan Onal Gökçetekin, e-ticaret ekosistemi içindeki kadın çalışan ve lider oranını artırmaya çalıştıklarını belirterek, "Hedefimiz 2030'da 120 bin girişimci kadına ulaşmak." dedi.

Gökçetekin, kadınların iş dünyasında var olma mücadelesinin yalnızca bireysel yeteneklerle değil, sistemsel bariyer ve toplumsal dinamiklerle de doğrudan bağlantılı olduğunu söyledi.

Mastercard Doğu Avrupa Bölge Başkanı Yasemin Bedir

Mastercard Doğu Avrupa Bölge Başkanı Yasemin Bedir, kadınların iş dünyasına daha güçlü şekilde dahil olmalarının şirketlerin sürdürülebilir başarısı için kritik bir faktör olduğunu söyledi.

Kadınların liderlikte fark yaratan yönlerinin yadsınamaz olduğunun altını çizen Bedir, "Detaylara verdiğimiz önem, çözüm odaklı yaklaşımımız ve değişime hızlı adapte olabilme yetimiz iş dünyasına önemli avantajlar sağlıyor. Ancak bu yetkinlikleri en iyi şekilde kullanabilmek için, sürekli öğrenmeye ve kendimizi geliştirmeye açık olmamız şart. Engelleri aşmanın yolu, öz güvenimizi ve vizyonumuzu güçlendirmekten geçiyor. İş dünyasında cesaretle adım atmak, sınırları zorlamak ve birbirimizi destekleyerek yükselmek kritik öneme sahip." diye konuştu.

Uluslararası Sanayici İş Kadınları Derneği (USİKAD) Başkanı Müge Öz

Uluslararası Sanayici İş Kadınları Derneği (USİKAD) Başkanı Müge Öz, dünyada güçlü kadının, güçlü ekonomi ve aileyi beraberinde getirdiğini belirterek, "Kadınların sanayide olmasını önemsiyoruz." dedi.

Dernek olarak kadın dayanışmasını en ön safta tuttuklarını ve kadınların hedeflerine daha rahat ulaşmaları için çalıştıklarını dile getiren Öz, üyelerin "Daha önce geçtiğim yollardan şimdi geçen başka bir kadın neden tecrübelerimden faydalanmasın?" bakış açısına sahip olduğunu aktardı.

Vodafone Türkiye Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hana Jalel

Vodafone Türkiye Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Hana Jalel, ekonomik kalkınmada kadın istihdamının önemine dikkati çekerek, "Yapılan araştırmalar gösteriyor ki kadın istihdamının yüzde 1 artışı ekonomiye 80 milyar dolar ek büyüme getiriyor. Dolayısıyla dünyanın ilk 10 ekonomisi içerisine girmeye çalışan Türkiye için kadın istihdamı son derece önemli bir faktör. Sağlıklı nesiller yetiştirmek ve toplumun sağlıklı dönüşümünü sağlamak açısından kadınların istihdamı son derece önemli." dedi.

Kadınların iş hayatında daha fazla yer almasının ortak çabayla mümkün olabileceğini belirten Jalel, kadın istihdamının yalnızca ekonomik değil, toplumsal dönüşüm açısından da kritik olduğunu söyledi.

TCL Electronics Türkiye Pazarlama Müdürü Burcu Kısacık Obuz

TCL Electronics Türkiye Pazarlama Müdürü Burcu Kısacık Obuz, kadınların iş hayatında daha fazla yer alması konusunda tüm topluma ve bireylere iş düştüğünü söyledi.

Obuz, "Nitelikli iş gücü bir cinsiyetin değil, tüm toplumun sorunu. Bilinç ve farkındalık da öyle. Bazı sektörler daha 'erkek egemen' olarak ifade ediliyor. Bazı işler 'erkek işi' veya 'kadın işi' olarak tanımlanıyor. Öncelikle bu algıyı ortadan kaldırmalı ve her alanda herhangi bir ön yargı olmaksızın nitelikli insan kaynağı yaratılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

QNB Türkiye Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Yeliz Ataay Arıkök

QNB Türkiye Sürdürülebilirlik Komitesi Başkanı Yeliz Ataay Arıkök, kadınların iş dünyasındaki zorluklarını aşmanın, sadece istihdamı artırmakla değil, kurumsal kültürü dönüştürüp kapsayıcı politikaları sürdürülebilir kılmakla mümkün olduğunu belirtti.

Arıkök, iş dünyasında kadınların yalnızca performanslarıyla değil, yerleşik algılarla da mücadele etmek zorunda kalabildiğini vurgulayarak, "görünmez bariyerler", "bilinçsiz ön yargılar" ve "fırsat eşitsizliklerinin" kadınların iş hayatına entegrasyonunu dolaylı ama etkili şekilde yavaşlattığını söyledi.