Dünyanın en çok izlenen otomobil sporları şampiyonası Formula 1'in Avustralya Grand Prix'siyle başlayacak 2025 Dünya Şampiyonası'nda 10 takım, 13 farklı ülkeden 20 pilotla mücadele edecek.

DOSYA: 2025 Formula 1 Dünya Şampiyonası Dünyanın en çok izlenen otomobil sporları şampiyonası Formula 1'in Avustralya Grand Prix'siyle başlayacak 2025 Dünya Şampiyonası'nda 10 takım, 13 farklı ülkeden 20 pilotla mücadele edecek.

Anadolu Ajansının (AA) Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda 2025 sezonu öncesi hazırladığı dosya haberde, organizasyon tarihinin "enleri" ve mücadele edecek pilotlar ele alındı.

Formula 1'de en fazla şampiyonluk yaşayan pilot ünvanını Schumacher ile Hamilton paylaşıyor

Fransa Alpleri'nde 29 Aralık 2013'te kayak yaparken geçirdiği kaza sonucu vücudunun büyük bölümü felç kalan Alman Schumacher, 7 şampiyonlukla uzun yıllar F1'in en başarılı sürücüsü ünvanını taşıdı.

Büyük Britanyalı Hamilton, 2020 Türkiye Grand Prix'sinde 7. şampiyonluğunu ilan ederek Schumacher'in "en fazla şampiyonluk yaşayan pilot" rekoruna ortak oldu.

En yaşlısı Fernando Alonso

Aston Martin'in deneyimli İspanyol pilotu Fernando Alonso, 43 yaş ile 2025 sezonundaki pilotların en yaşlısı oldu.

Formula 1'de ilk sezonunu yaşayacak Mercedes'in 18 yaşındaki İtalyan sürücüsü Andrea Kimi Antonelli ise en genç pilot olarak kayıtlara geçti.