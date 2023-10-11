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Spor, Futbol, Dosya haber

A Milli Futbol Takımı, 619. maçına Hırvatistan karşısında çıkacak

EURO 2024 Elemeleri'nde Hırvatistan'a konuk olacak ay-yıldızlı ekip, 100 yıllık tarihinde 338'i resmi, 280'i özel toplam 618 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 239 galibiyet, 146 beraberlik ve 233 yenilgi yaşadı.

Hilmi Sever  | 11.10.2023 - Güncelleme : 11.10.2023
A Milli Futbol Takımı, 619. maçına Hırvatistan karşısında çıkacak

Osijek

UEFA 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri D Grubu altıncı maçında yarın deplasmanda Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek A Milli Futbol Takımı, tarihindeki 619. müsabakaya çıkacak.

AA'nın, EURO 2024 Elemeleri'ndeki Hırvatistan ve Letonya maçları öncesi hazırladığı dosya haberlerin bu bölümünde, A Milli Futbol Takımı'nın tarihindeki maçlar ele alındı.

Ay-yıldızlılar, 100 yıllık tarihinde 338'i resmi, 280'i özel toplam 618 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 239 galibiyet, 146 beraberlik ve 233 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 263'ü deplasmanda, 271'i evinde, 84'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere toplam 842 gol attı, kalesinde 885 gol gördü.

Bugüne kadar 91 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 618 karşılaşmanın 534'ünü Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Hükmen galibiyet ve Kosova maçı

Milliler, 618 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.

Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

Öte yandan, Türkiye'nin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç, söz konusu tarihte Kosova'nın UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.

Vincenzo Montella yönetiminde ilk maç

Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde ilk maçına Hırvatistan karşısında çıkacak.

Üç yıllık sözleşmeye imza atarak görevine başlayan Montella yönetimindeki ay-yıldızlı ekip, ikinci maçını ise 15 Ekim'de Konya'da Letonya ile oynayacak.



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