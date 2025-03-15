Dolar
36.53
Euro
39.74
Altın
2,984.87
ETH/USDT
1,927.50
BTC/USDT
84,020.00
BIST 100
10,840.59
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

Dağa kaçırılan çocukları için eski HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlatlarına kavuşmak istiyor.

Osman Bilgin  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor Fotoğraf: Osman Bilgin/AA

Diyarbakır

Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarına kavuşmak isteyen ailelerin, 3 Eylül 2019'da HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi, 2021'inci gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla eski HDP il binası önünde bekleyişini sürdüren annelerden Hatice Levent, eylemini sürdürmekte kararlı olduklarını belirtti.

Levent, "HDP, PKK evladımı götürdü. Yağmur, çamur demeden 6 yıldır buradayız. Fadime'mi almadan buradan gitmeyeceğim. Kızımın yolunu gözlüyorum. Tüm anne ve babalar olarak bu çadırda evlat mücadelesi veriyoruz." dedi.

Levent, kızına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulunarak "Fadime'm, senin elinde kalem vardı, o kalemi attılar eline silah verdiler. O silahı at, güvenlik güçlerine teslim ol." diye konuştu.

Baba Nurettin Ödümlü de oğlu Yusuf'a kavuşma ümidiyle evlat nöbetini sürdürdüğünü söyledi.

Evlat nöbetlerine hiç ara vermeden devam ettiklerini belirten Ödümlü, "Sürekli buradayız. Ben buradan ayrıldığım zaman da eşim geliyor. Burada evlatlarımızı bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kamu idarelerince yapılacak ön ödemelere ilişkin usul ve esaslar düzenlendi
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor
Bazı kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çevrimiçi Liderler Toplantısı'na katıldı
Türkiye, İslam düşmanlığı ile mücadeleye dair girişimleri destekleme mesajı verdi

Benzer haberler

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti kararlılıkla devam ediyor

Diyarbakır'da nefes borusuna şeker kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı

Muşlu aileler, DEM Parti önündeki eylemlerini sürdürdü

Diyarbakır'da hayvanların sağlığı kadın veteriner hekimlere emanet

Diyarbakır'da hayvanların sağlığı kadın veteriner hekimlere emanet
Kanseri yenen kadın kurduğu fabrikada 100 kişiye istihdam sağlıyor

Kanseri yenen kadın kurduğu fabrikada 100 kişiye istihdam sağlıyor
Evlatları için eylem yapan Diyarbakır anneleri, teselliyi geride kalan eşyalarda arıyor

Evlatları için eylem yapan Diyarbakır anneleri, teselliyi geride kalan eşyalarda arıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet