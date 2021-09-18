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Gündem, Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti

Diyarbakır annelerinden Elhaman: 32 aile evladına kavuştu, inşallah biz de evladımıza kavuşacağız

Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önündeki evlat nöbetine devam eden annelerden Ayten Elhaman, "HDP'den çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. 32 aile evladına kavuştu, inşallah biz de evladımıza kavuşacağız" dedi.

Ömer Yasin Ergin   | 18.09.2021
Diyarbakır annelerinden Elhaman: 32 aile evladına kavuştu, inşallah biz de evladımıza kavuşacağız Fotoğraf: Bestami Bodruk - Anadolu Ajansı

Diyarbakır

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocuklarına kavuşmak için HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi kararlılıkla devam ediyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 746. gününde sürüyor.

Aileler adına konuşan anne Ayten Elhaman, evlatları için sonuna kadar eylemi sürdüreceklerini söyledi.

Dağda tek bir evlat kalmayana kadar mücadelelerine devam edeceklerini belirten Elhaman, kimsenin annelerin mücadelesini bitiremeyeceğini dile getirdi.

Elhaman, "Bir ağaç için dünyaları yıkanlar neden bizim sesimizi duymuyor? Evlatlarını kaybetmiş tüm anneler buraya gelsin, korkmasınlar. HDP'den çocuklarımızı almadan buradan gitmeyeceğiz. 32 aile evladına kavuştu, inşallah biz de evladımıza kavuşacağız." dedi.

Oğlunu terör örgütü PKK'nın elinden kurtaracağını belirten Elhaman son nefesine kadar mücadele edeceğini söyledi.

Elhaman kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.


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