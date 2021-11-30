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Gündem, Çevre

Prof. Dr. Elipek: Marmara'daki fırtına ve şiddetli yağış, küresel iklim değişikliğinin sonucu

Trakya Üniversitesi (TÜ) Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Belgin Elipek, son iki günde Marmara Bölgesi'nde yaşanan fırtına ve şiddetli yağışın iklim değişikliğinden kaynaklandığını söyledi.

Gökhan Zobar   | 30.11.2021
Prof. Dr. Elipek: Marmara'daki fırtına ve şiddetli yağış, küresel iklim değişikliğinin sonucu

Edirne

Prof. Dr. Elipek, AA muhabirine, küresel ısınmaya bağlı iklimin değiştiğini ve hava olaylarında aşırılıklar yaşandığını ifade etti.

Sel, fırtına ve hortum gibi olayların küresel iklim değişikliğinin en görülen sonuçları olduğuna dikkati çeken Elipek, "Küresel iklim değişikliğinin etkilerini son günlerde açıkça hissediyoruz. Hava sıcaklıkları çok hızlı değişiyor. Bir gün çok sıcak bir hava varken ertesi gün 9-10 derece birden sıcaklıklar düşüyor." dedi.

Elipek, Marmara genelindeki aşırı iklim olaylarının, iklim değişikliğiyle bağlantılı olduğunu dile getirdi.

Ani sıcaklık değişikliklerinin iklimsel olaylarda aşırılıklara neden olduğunu vurgulayan Elipek, şöyle devam etti:

"Son iki günde Marmara Bölgesi'ndeki yağışlar ve fırtına iklim değişikliğinin bir sonucu. İklim değişikliği her şeyde aşırılık anlamına geliyor. Yağış varsa aşırı yağış, kuraklık varsa aşırı kuraklık. Bu aşırılıklar da tabi ki insan hayatını olumsuz etkiliyor. Aslına baktığımızda dünyadaki insan popülasyonu yer küre için fazla olmadığını, dünyanın bu popülasyonun yaşamasına sağlayacak uygunluğa sahip olduğunu görüyoruz. Ancak insanlığın ekosisteme vermiş olduğu zararlar bu aşırı hava olaylarının meydana gelmesine neden oluyor."

Elipek, iklim değişikliğine bağlı olarak aşırı hava olaylarının görülme sıklığının artacağı uyarısında bulundu.

Şiddetli fırtına ve yağışların uzun süreli yaşanmaya başladığını aktaran Elipek, şunları kaydetti:

"Karbon salınımını azaltmazsak, karbon salınımını azaltan ormanları yok edersek, suları kirletmeye devam edersek karbondioksit emisyonunun atmosferden yok olamayacağı anlamına geliyor ve bu aşırılıklarla karşılaşmamız gelecekte de maalesef mümkün. İklim değişikliğiyle yağan aşırı yağmur nedeniyle yağmur suları toprakla buluşamayınca atmosfer tarafından tekrar geri alındığında bu durum fırtınaların şiddetinin artmasına neden oluyor. Tabi her buharlaşma beraberinde kuraklığı da getiriyor. Bunlar da birbirini izleyen zincir olaylar olarak karşımıza çıkıyor. Küresel iklim değişikliğine neden olan durumlar sonlandırılmadığı sürece bu olaylara sıkı sık rastlayacağız."


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