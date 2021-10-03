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Çevre

Kuraklıktan etkilenen Ulaş Gölü'nde balık ölümlerini önlemek için çalışma başlatıldı

Sivas'ta 2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescil edilen Ulaş Gölü'nde, su seviyesinin düşmesi sonucu ortaya çıkan balık ölümlerini önlemek için Ulaş Belediyesi ekipleri çalışma yürütüyor.

Serhat Zafer   | 03.10.2021
Kuraklıktan etkilenen Ulaş Gölü'nde balık ölümlerini önlemek için çalışma başlatıldı Fotoğraf: Halife Yalçınkaya/AA

Sivas

İlçe merkezinde mesire alanı olarak da kullanılan, bazı kuş türlerine ev sahipliği yapan Ulaş Gölü, kuraklıktan etkilenen sulak alanlar arasında yer alıyor.

Bölgede 1970'li yıllarda yaşanan kuraklık nedeniyle tamamen kuruyan ve Ulaş Belediyesi ve Devlet Su İşlerinin imkanlarıyla Tecer Irmağı'ndan yapılan 10 kilometre uzunluğundaki kanalla, yaklaşık 20 yıldır su taşınarak canlı tutulmaya çalışılan gölde, bu sene balık ölümleri yaşanıyor.

Belediye ekipleri, göl kenarına kurduğu devridaim pompalarıyla sudaki oksijeni yenileyerek balık ölümlerinin önüne geçmeye çalışıyor.

Ulaş Belediye Başkanı Turan İlbey, AA muhabirine, ilçenin önemli değeri Ulaş Gölü'nün Tecer Irmağı'ndan beslendiğini söyledi.

Ülke genelindeki kuraklığın Ulaş Gölü'nü de etkilediğini belirten İlbey, Tecer Irmağı'nın suyunun tarım arazilerinde de kullanılmasından dolayı gölde su sıkıntısı yaşandığını ifade etti.

İlbey, ırmaktan su gelmemesi nedeniyle yeteri kadar oksijen alamayan balıkların da ölmeye başladığına dikkati çekerek, "Tarım arazilerini sulayan arkadaşlarımızdan rica ettik, onlar da bu konuda hassasiyet gösterdiler. Şu anda Tecer Irmağı'nın suyu göle akıyor. Biz de su motorlarıyla devridaim yaparak balıklarımızı kurtarmaya çalışacağız. En az zayiat vererek elimizden geleni yapacağız." diye konuştu.

"Sondaj vururuz gölü yine kurutmayız"

Bölgede pancar çiftçisinin 15 gün daha sulama yapacağını anlatan İlbey, bu süreçten sonra Tecer Irmağı'nın suyunun tamamen göle verileceğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu yaz kuraklıktan dolayı ırmakta su yoktu. Irmakta su olsaydı balıkları sıkıntıya sokmazdık. Su takviyesi olmadığı sürece 2 metre su da olsa balıklar oksijen olmadığından ölüyor. Yoksa bizim gölümüz kurumadı. Bu sene rahmet (yağmur) az oldu ama biz yine de gayretimizi gösteriyoruz. Göl koruma altında, inşallah bir şey olmayacak ve kurumayacak. Irmakta az su olduğu sürece Ulaş Gölü'nü kurutmayacağız. Gerekirse sondaj vururuz, yine gölü kurutmayız."

İlbey, göl çevresinde birçok düzenleme yaptıklarını, gelecek yıl da göl etrafında yürüyüş alanları ve sosyal tesisleri hayata geçireceklerini sözlerine ekledi.

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