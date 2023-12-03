Dolar
28.90
Euro
31.47
Altın
2,071.51
ETH/USDT
2,159.10
BTC/USDT
39,398.00
BIST 100
8,026.27
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Engelsiz Yaşam Fuarı ve Farkındalık Zirvesi" kapsamında düzenlenen Dünya Engelliler Günü Programı'nda konuşuyor Gazze sınırındaki son duruma ilişkin Sderot kentinden yayındayız Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Trabzonspor Kulübü Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda konuşuyor
logo
Teknoloji

Yapay zekayla güçlenen uygulamalar engellilerin hayatını kolaylaştırıyor

Birçok sektörde örneklerine rastlanan yapay zeka uygulamaları engellilerin de hayatını kolaylaştırıyor.

Mert Davut  | 03.12.2023 - Güncelleme : 03.12.2023
Yapay zekayla güçlenen uygulamalar engellilerin hayatını kolaylaştırıyor

Ankara

AA muhabirinin, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla yaptığı derlemeye göre, telefon uygulamaları, hem engelliler hem de gönüllülerce kolay erişilebilir olması ve yapay zeka ile güçlenmesiyle hayatı kolaylaştıran teknolojilerin başında geliyor.

Yapay zeka, görme engelliler için betimleme aracı olurken, görüntü tanıma teknolojileriyle oluşturulmuş uygulamalar dünyada olduğu gibi Türkiye'de de yaygın olarak kullanılıyor.

TEKNOFEST'te ödül alan proje

Bu uygulamalardan biri de görme engelli Zülal Tannur'un arkadaşlarıyla geliştirdiği ve TEKNOFEST İzmir'de birincilik ödülü alan "From Your Eyes".

Uygulama görme engelli kullanıcılara yapay zeka ve gönüllülerin işbirliğiyle betimleme hizmeti sunmayı amaçlıyor.

Kullanıcılar uygulamaya fotoğraf yükledikten sonra yapay zeka teknolojisi fotoğrafa bir taslak açıklama oluşturuyor.

Kullanıcı bu açıklamanın yeterli olmadığını belirtirse fotoğraf gönüllülere ulaştırılıyor. Makine öğrenmesi teknolojisi ile gönüllülerin taslaklar üzerinde yaptığı değişiklikler uygulama tarafından öğreniliyor. Böylece uygulama gönüllülerin iş yükünü azaltıyor.

Be My Eyes

Görme engelliler için geliştirilen uygulamalardan "Be My Eyes" ile gönüllüler ile görme engelliler arasında videolu görüşme olanağı sağlanıyor.

Uygulamada 560 binden fazla görme engelli, 7 milyondan fazla da gönüllü bulunuyor.

Ayrıca, metin seslendirme teknolojileri yapay zekanın etkisiyle engellilerin hayatlarını kolaylaştırıyor. Söz konusu uygulamalar cihaz ekranında bulunan metni yapay zeka desteğiyle seslendiriyor.

Konuşan Kitaplık

Görme engellilerin hayatını kolaylaştıran uygulamaların başında sesli kitaplar geliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca görme engellilerin kitaplara erişimini hızlandırmak, eğitim ve öğretimlerini desteklemek amacıyla hazırlanan "Konuşan Kitaplık" ile kitaplara erişim sağlanabiliyor.

Uygulamayla kitaplar, gönüllü okurlar aracılığıyla görme engelli üyelerin taleplerine göre seslendiriliyor.

Turkcell'in "Hayal Ortağım" uygulamasıyla güncel haberlere, köşe yazılarına ve film betimlemelerine erişilebiliyor.

"Yol Arkadaşım" navigasyon sistemiyle de Türkiye'deki bazı alışveriş merkezleri gezilebiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Zonguldak'ta batan geminin kayıp 7 personelini arama çalışmaları sürüyor
Emine Erdoğan'dan 3 Aralık Dünya Engelliler Günü paylaşımı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Engellilik, toplumsal boyutlarıyla herkesi yakından ilgilendiren bir gerçek
KDK, tribündeki kötü tezahürat nedeniyle toplu cezayı hakkaniyete aykırı buldu
Erzurum, Ardahan, Kars ve Ağrı'da soğuk hava etkili oluyor

Benzer haberler

Yapay zekayla güçlenen uygulamalar engellilerin hayatını kolaylaştırıyor

Yapay zekayla güçlenen uygulamalar engellilerin hayatını kolaylaştırıyor

Türkiye'deki öğrenciler, dünya ile eş zamanlı "yapay zeka" kodlayacak

Cumhur öğretmen, ilk ve tek öğrencisi görme engelli Beyzanur'a ışık oldu

Gönül gözüyle gördüğü dünyasını örgüyle güzelleştirdi

Gönül gözüyle gördüğü dünyasını örgüyle güzelleştirdi
İsrailli yayın organı: İsrail ordusu otomatik üretilen hedeflerle Gazzeli sivilleri bilerek öldürdü

İsrailli yayın organı: İsrail ordusu otomatik üretilen hedeflerle Gazzeli sivilleri bilerek öldürdü
AK Parti'den "yapay zekanın etki boyutu" çalışması

AK Parti'den "yapay zekanın etki boyutu" çalışması
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet