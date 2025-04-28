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Teknoloji, Yapay zeka

Yapay zekanın geleceği AI Tomorrow Summit 2025'te ele alınacak

Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, 22-23 Mayıs'ta düzenlenecek "AI Tomorrow Summit 2025"te, 70'in üzerinde yerli ve yabancı konuşmacının yapay zekanın dünü, bugünü ve yarınını ele alacağını belirtti.

Mert Davut  | 28.04.2025 - Güncelleme : 28.04.2025
Yapay zekanın geleceği AI Tomorrow Summit 2025'te ele alınacak

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, AIPA tarafından "Geleceği Şekillendiriyoruz" temasıyla "AI Tomorrow Summit 2025" düzenlenecek.

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Yapay Zeka Politikaları Derneği (AIPA) Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, 22-23 Mayıs'ta düzenlenecek "AI Tomorrow Summit 2025"te, 70'in üzerinde yerli ve yabancı konuşmacının yapay zekanın dünü, bugünü ve yarınını ele alacağını belirtti.

Zirve, devlet protokolü, bilim insanları, akademisyenler, kamu ve özel sektör temsilcileri ile iş insanlarının katılımıyla gerçekleştirilecek.

"Türkiye'nin yapay zeka alanındaki kozu, genç nüfusu"

Küçükşabanoğlu, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, AIPA'nın, 2021'de kurulduğunu, 400'den fazla üyesi ve 18 komisyonuyla çeşitli sektörlere ilişkin çalışmalar yürüttüğünü bildirerek, bu çalışmalar arasında politika belgeleri, araştırma raporları, kitaplar, podcast yayınları ve konuşma serileri olduğunu aktardı.

Dernek olarak "AI Tomorrow Summit 2025"i de organize ettiklerine işaret eden Küçükşabanoğlu, "22-23 Mayıs'ta düzenleyeceğimiz zirvede, 20'den fazla oturumda 70'ten fazla konuşmacı yapay zekanın dünü, bugünü ve yarınını masaya yatıracak. Zirvede, 'dijital çağda yapay zeka diplomasisi', 'iş dünyasında yapay zeka ve inovasyon', 'açık veri ve yapay zeka', 'algoritmaların ardındaki beyinler', 'yapay zeka ile savunma ve güvenliğin yeni paradigmaları', 'yapay zekanın yeni dönemi', 'yapay zeka ile güçlenenler', 'yapay zekanın çoklu yüzleri' ile 'deprem ve yapay zeka' gibi oturumlarda yapay zekanın tüm detayları ele alınacak." diye konuştu.

Küçükşabanoğlu, Türkiye'nin, yapay zeka liginde oyun kurucu olması gerektiğini belirterek, ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa, Singapur ve Çin'in yapay zeka alanındaki adımlarının, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler arasındaki "yapay zeka uçurumu"nun gün geçtikçe arttığının göstergesi olduğunu anlattı.

Türkiye'nin yapay zeka alanındaki kozunun, genç nüfusu olduğunu dile getiren Küçükşabanoğlu, "Bu kitlemizin yapay zekaya ilgisini önce bilgi daha sonra da girişimcilikle perçinleyebilirsek, ülkemiz dünyadaki yapay zeka sıralamasında 40'lı sıralardan ilk 20'ye girebilir." dedi.

"Çağımızın itici gücü yapay zeka"

Küçükşabanoğlu, uluslararası araştırmalara göre dünyada 2030'a kadar yapay zekanın 85 milyon istihdam kaybına yol açacağını, aynı dönemde 97 milyon yeni istihdam oluşturacağını söyledi.

Türkiye'nin istihdam kaybeden değil, kazanan tarafta olması gerektiğini vurgulayan Küçükşabanoğlu, "AIPA'nın kuruluş ve çalışma amacı da toplumumuzun yeteneklerini artırarak yapay zeka çağına ayak uydurmasını sağlamaktır. Dünya tarihindeki sanayi devrimlerinin itici gücü buharla başladı, bunu elektrik ve bilgisayar izledi. Çağımızın itici gücü yapay zeka. Bu kaçınılmaz dönüşümün gerisinde kalma lüksümüz yok. Mesleklerin dönüşümünün etkisini her geçen gün yoğun şekilde hissediyoruz." ifadelerini kullandı.

20 Kategoride ödül verilecek

Küçükşabanoğlu, zirve kapsamında yapay zeka ekosistemine katkı verenlere yönelik ödül töreni de düzenleyeceklerini aktararak, şunları kaydetti:

"Zirvede 20 kategoride ödül vereceğiz, medya ödülünü yapay zeka ekosistemini geliştirmek adına attığı adımlardan dolayı Anadolu Ajansına takdim edeceğiz. Bu dönemki diğer ödül kategorilerimiz de Prof. Dr. Aziz Sancar Özel Ödülü ile inovasyon, toplumsal fayda, mobil uygulama, farkındalık, TV programı, sosyal medya, podcast, yenilikçi teknoloji, kültür-sanat, ilham verenler, girişimcilik, teknoloji içeriği, kitap, GSM, e-pazar, e-yemek, dijital banka, e-market olacak. Zirve, 'aitomorrowsummit.com' internet sitesinden çevrim içi takip edilebilecek."

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